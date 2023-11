Ubijen je pomoćnik glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine: "Dobio je poklon u kojemu je bila eksplozivna naprava"

Ukrajinski mediji javljaju da je poginuo Genadij Častjakov – pomoćnik glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog. Život je izgubio prilikom eksplozije granate u vlastitom domu u blizini Kijeva.

"U selu Chaiki 39-godišnji vojnik preminuo je kod kuće od posljedica neopreznog rukovanja streljivom. Njegov 13-godišnji sin je teško ranjen i hospitaliziran", rekla je Maryana Reva glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine, piše Ukraine Today.

"Od početka ruske invazije, Genadij je bio pouzdana osoba, potpuno posvetivši svoj život Oružanim snagama Ukrajine i borbi protiv ruske agresije", poručio je Zalužni u izrazu sućuti.

Zalužni je na svojem Telegramu išao i korak dalje te je poručio da je Častjakov dobio poklon u kojemu se nalazio eksploziv te da je tako poginuo.

"Danas je pod tragičnim okolnostima, na svoj rođendan, u krugu obitelji preminuo moj pomoćnik i blizak prijatelj Genadij Častjakov. Dobio je poklon u kojemu je bila eksplozivna naprava koja se aktivirala. Iza Genadija su ostali supruga i četvero djece. Moja najdublja sućut obitelj", napisao je Zalužni.

Na društvenim mrežama počele su kružiti fotografije poklona u kojemu se nalazila granata, no autentičnost fotografije još nije potvrđena.

⚡🇺🇦 #Ukraine - Near Kiev, Major Gennady Chastyakov, assistant to the commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine Valery Zaluzhny, died.#Zaluzhny reported that his assistant died on his birthday, while opening the gifts,from explosive device hiding in one of the gift bags. pic.twitter.com/Uk79YkZio7