VIDEO Mladić se zaletio na ženu i htio joj oteti bebu, a onda je drugoj slomio ruke: "Čuo sam je kako vrišti"

Nadzorna kamera uhvatila je užasan trenutak usred grada kada je mladić iz američkog St. Louisa pokušao zgrabiti bebu iz majčinih ruku dok je prelazila ulicu sa svojim suprugom.

Na snimci se vidi majka kako drži svoju 11-mjesečnu bebu dok otac hoda pored njih.

Muškarac u sivoj majici s kapuljačom, identificiran kao 19-godišnji Anthony McGee, u jednom se trenutku počinje kretati prema obitelji i zgrabi dijete.

Otac ga uspijeva odgurnuti, no tada izlazi iz dosega nadzorne kamere. McGee je nakon toga slomio ruke 82-godišnjoj ženi.

Nekoliko trenutaka ranije, McGee je optužen da je razbio bocu pića o glavu 42-godišnje žene, tvrdi se u optužnici.

Pročitajte i ovo Nema službene potvrde Šire se uznemirujuće poruke o otrovanim sokovima i vodi: "U potpunosti imaju sprženi jednjak i želudac"

Svjedoci su ga nakon brutalnog napada pokušali spriječiti da pobjegne, ali bezuspješno. Tada je nasrnuo na 29-godišnje roditelje, a ženi je zadao ozljede po vratu i uhu.

Divljanje se nastavilo kad je napao i davio 82-godišnju ženu, slomivši joj obje ruke. Nekoliko svjedoka nazvalo je policiju da ga pokušaju zaustaviti.

"Čuo sam kako netko vrišti", rekao je čovjek koji živi u blizini, piše Daily Mail.

Horrific moment #StLouis man, 19, tries to steal baby from woman's arms at crosswalk, before breaking 82 year-old woman's arms during rampage targeting strangers,The suspect, 19-yr-old Anthony McGee, is accused in a string of incidents earlier that day,#Missouri pic.twitter.com/Vdq56L7fBv