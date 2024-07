Tri pilota poginula su nakon što se ruski putnički zrakoplov Suhoj Superjet srušio na probnom letu nakon popravka u blizini Moskve. Izvor je za ruske medije rekao da se letjelica zapalila čim se srušila u šumu.

Rusko ministarstvo za izvanredne situacije priopćilo je da se zrakoplov srušio u blizini grada Kolomne.

🟦 NGA - TAI NẠN MÁY BAY🇷🇺✈️ Ba người thiệt mạng trong vụ tai nạn Sukhoi Superjet 100.



Đây là những thành viên phi hành đoàn đã có mặt trên tàu.



#UkraineWar⚡🔥💥



🟧 RUSSIA - PLANE ACCIDENT 🇷🇺✈️Three people died in the Sukhoi Superjet 100 crash.



These are… pic.twitter.com/lNGKVLmz4F