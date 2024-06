Tragičan sudar vlaka i autobusa: Pet osoba poginulo, ima i ozlijeđenih

U sudaru vlaka i autobusa u Slovačkoj smrtno je stradalo pet osoba, a ozlijeđeno još pet, rekle su hitne službe u četvrtak.

"Prema informacijama interventnih ekipa, pet osoba zadobilo je fatalne ozljede, a barem pet drugih je ozlijeđeno", napisale su hitne službe na Facebooku.

🚨Another serious accident on the railway. This time in Slovakia, where an EC train from Budapest to Prague collided with a bus at a level crossing near Nové Zámky this afternoon.



