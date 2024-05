VIDEO/FOTO Atentat na slovačkog premijera: Objavljene prve snimke

Jedna osoba uhićena je nakon atentata na premijera Slovačke Roberta Fica. Reuters je objavio fotografije uhićenja, a na društvenim mrežama pojavio se i video snimljen neposredno nakon napada.

Pratite najnovije informacije o atentatu na Fica.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu VIDEO Atentat u Slovačkoj, pokušali ubiti premijera: "U životnoj je opasnosti"

🚨 🇸🇰 Breaking: Slovakia



The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.



This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE