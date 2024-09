Poplave zbog obilnih kiša pogodile su dijelove Velike Britanije. Mnoge ceste i škole su zatvorene nakon što je u noći s nedjelje na ponedjeljak pala velika kolčina kiše. Meteorološke procjene najavljuju još kiše noćas.

Meteorološka služba upalila je narančaste i žute meteoalarme na području Engleske i Walesa - u Kentu, Surreyu i Sussexu te Gloucestershireu, Londonu, Northamptonshireu, Oxfordshireu te na istoku zemlje. Evakuirani su stanovnici najmanje 45 kuća s tih područja.

“Pozivamo ljude da pažljivo planiraju svoja putovanja, slijede savjete lokalnih hitnih službi na cestama i ne voze kroz poplavnu vodu – često je dublja nego što izgleda i samo 30 cm vode koja teče dovoljno je da ispliva vaš automobil", upozorila je Sarah Cook, dežurna voditeljica Agencije za okoliš i poplave.

U Hertfordshireu prijavljeno je 260 poplava od nedjelje. Vlakovi diljem zemlje i dalje kasne. Promet je općenito otežan.

Poplava je uzrokovala kaos i u londonskom metrou tijekom nedjelje.

Oštećen je i teniski teren na stadionu Wimbeldon gdje se uslijed kiše stvorila rupa.

Utakmica trećeg kola Carabao kupa na stadionu Cherry Red Records između AFC Wimbledona i Newcastlea odgođena je.

#BREAKING Newcastle's Carabao Cup clash with AFC Wimbledon tomorrow night has been postponed due to heavy rain causing flooding around the stadium and damage to the pitch at Plough Lane. A video on social media shows a large sinkhole in one corner of the pitch. #Flood … pic.twitter.com/AongswqFIS

Anneliese Dodds, laburistička zastupnica za istočni Oxford i državna ministrica za razvoj, zahvalila je hitnim službama u svom lokalnom području na suočavanju s poplavama.

I am very concerned by the levels of flooding in Oxford and the impact this is having on local residents, schools and businesses.



Thank you to all the @OxfordCity , @OxfordshireCC , @EnvAgency emergency workers who are battling to deal with this. Please stay safe. pic.twitter.com/jKMdM6AGl6