Oni su veći problem nego nabujala rijeka: Ekipa Dnevnika Nove TV svjedočila opasnim situacijama

Vrhunac vala u subotu je prošao Budimpeštom koja je većim dijelom obranjena, ali i uzvodno i nizvodno brojna su mjesta pod vodom. Vlastima glavobolju pak zadaju turisti kojima je najveća poplava desetljeća samo još jedna turistička atrakcija.

Došlo je do toga da je sam gradonačelnik Budimpešte morao građane i turiste pozivati na zdrav razum, kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac koja prati stanje na Dunavu: "Nešto što bi se trebalo podrazumijevati, a to je da je nabujala rijeka jako opasna, nažalost treba ovih dana stalno iznova isticati. Imamo i taj ekstreman primjer kojem smo svjedočili kada se troje mladih okupalo u Dunavu, a moramo reći jedan od njh jedva se othrvao da ga rijeka ne odnese."



"Gradonačelnik je još jednom upozorio koliko je ovakav Dunav opasan, ne samo što se tiče njegove snage, već i njegova sastava. Poplavne vode uvijek su jako zagađene, to je gotovo kao da plivate u kanalizaciji pa posebno čudi što čak i roditelji vode do same vode malu djecu i dopuštaju im da se igraju vodom i diraju je. Uz to tu je i silna želja svih turista da snime što atraktivniji selfie i za njega često riskiraju. Vlasti tako iz dana u dan moraju stavljati sve veće i jače prepreke za turiste, kao da već nemaju dovoljno posla", rekla je Štrbac.

Dodala je da iako val prolazi voda je još uvijek visoka. Uzvodno je čak popustio jedan nasip kojeg su onda morali popravljati ronioci: "Vrhunac vodenog vala prolazi, ali opasnost još ne."

