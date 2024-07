U ukrajinskome napadu na trajekt u južnoj Rusiji poginula je jedna osoba, a ima i ozlijeđenih, izjavio je regionalni guverner.

Venjamin Kondratijev, guverner Krasnodara, rekao je da na brodu u luci Kavkaz izbio požar nakon napada drona, ali da nema opasnosti od širenja.

BREAKING:



Ukrainian drones strike a Russian ferry in the port of Kavkaz in the region of Krasnodar.



The ferry is used to transport equipment to Russian-occupied Crimea.



Local authorities say there are dead and wounded pic.twitter.com/kF3A6KYSjc