Rusija i Kina imaju tajni megaprojekt u Europi! Objavljene poruke koje su presrele tajne službe

Kerčki most, ključna je logistička linija za rusku vojsku, znatno je oštećen zbog ukrajinskih bombardiranja, a strepnja Rusije nad njegovim stanjem glavni je poticaj razgovora i sastanaka o izgradnji još jedne transportne rute, ovoga puta podvodne.

Rusija bi izgradnjom podvodnog tunela osigurala sigurniju transportnu rutu do Krima te zadržala kontrolu nad anektiranim poluotokom. No za Kinu, koja nikada nije službeno prepoznala rusku aneksiju Krima i čije bi tvrtke zasigurno bile zahvaćene ekonomskim sankcijama koje su SAD i EU nametnule Rusiji, sudjelovanje u ovom projektu bio bi izvjestan politički i financijski rizik.

Ipak, vrlo je vjerojatno da će Kina inzistirati na barem djelomičnom vlasništvu tunela, čime bi proširila svoj inventar svjetske lučne i transportne infrastrukture. Također je izvjesno, smatraju stručnjaci, da će Kina nastojati dio iznosa naplatiti iz ruske nafte i plina.

E-mailovi koje je presrela Ukrajinska sigurnosna služba otkrivaju da pregovori o ovome projektu traju već neko vrijeme, prenosi Washington Post, kojem su ukrajinski dužnosnici predali navedene e-mail poruke u nadi da će se razotkriti vijest o planiranome podvodnome tunelu.

Tako u jednome od e-mailova s početka listopada stoji da je CRCC, Kineska željeznička građevinska korporacija, "spremna osigurati gradnju željezničkih i cestovnih projekata bilo koje složenosti u krimskoj regiji".

Iz CRCC-a, koji je inače državna tvrtka koja je građenjem bitnih infrastruktirnih projekata poput produžetka moskovske podzemne željeznice 2021. uspostavila snažne veze u Rusiji, nisu odgovorili na upit o komentiraju situacije.

Velika tajna

Za glavnog izvršnog diretkora konzorcija imenovan je Vladimir Kaliužni, ruski biznismen. On je također odbio dati izjavu WP-u komentirajući da neće dati izjavu "neprijateljskom mediju" nakon što je negirao da zna išta o projektu podvodnog tunela. No, njegov odgovor proturiječi dogovorima koji su postignuti e-mail porukama. On je, naime, u jednoj od poruka ruskom službeniku i Putinovom predstavniku na Krimu, Georgiju Muradovu, poslao da je CRCC spreman sudjelovati u projektu kao izvršitelj radova.

Registracijski dokumenti novoosnovanog konzorcija pokazuju da imena šest od devet utemeljujućih direktora nisu javno objavljena, a na tajnovitosti izgleda inzistira i kineska strana. Tako u jednom od e-mailova stoji da CRCC namjerava sudjelovati pod uvjetom da im bude zajamčena potpuna tajnost i da ime tvrtke bude zamijenjeno "drugim, nepovezanim legalnim entitetom" na svim ugovorima.

Riječ stručnjaka

Američki stručnjaci iznenađeni su voljnošću CRCC-a da sudjeluje u ovome projektu. Smatraju da je rizik od američkih sankcija i sabotaže izvjestan, ali i da će projekt u procesu izgradnje biti laka meta za daljnje ukrajinske napade.

Stručnjaci u velikim međunarodnim transportnim projektima smatraju da je izgradnja tunela ispod Kerčkog tjesnaca tehnički izvediva i da Kina posjeduje potrebna znanja i opremu za provedbu ovakvog projekta. Ipak, bio bi to veliki podvig, usporediv s tunelom koji spaja Dansku i Njemačku i koji se gradi posljednjih osam godina.

Izgradnja ovakvog tunela morala bi se suočiti s mnogim preprekama, samo jedne od kojih su dugo vrijeme izgradnje, izlaganje radnika i opreme opasnosti od bombardiranja, te naravno, visoka cijena izvedbe radova.

Zaključak stručnjaka je da tunel vjerojatno ne bi bio izgrađen na vrijeme da bude od koristi Rusiji tijekom rata s Ukrajinom, ali da ga Moskva također vjerojatno vidi kao dugoročno ulaganje. Osim toga, prijedlog o izgradnji tunela nije jedini infrastrukturni projekt Rusije tijekom rata. Nedavne satelitske snimke pokazuju da je započela i gradnja novog dijela željezničke pruge uzduž obale Azovskog mora, koja je dio okupirane kopnene rute između Rusije i Krima.