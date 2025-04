Nakon što je u subotu zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao da je Anto Nobilo politički motiviran za podizanje tužbe protiv njega, i to zato što želi graditi nebodere uz Savu, a on mu to neće dopustiti, u nedjelju se priopćenjem oglasio i poznati odvjetnik.

"Gradonačelnik Tomašević jučer je nastupio ad hominem i nije odgovorio na pitanje gdje je više od 2 milijuna eura gradskog novca, na što ga i ovim putem pozivam. Kaznena prijava za nanošenje štete veće od 2 milijuna eura, koju sam podnio u petak 4. travnja nastala je u okviru moje odvjetničke djelatnosti i u njoj nema podloge za bilo kakve emocije", stoji u priopćenju.

Anto Nobilo dodao je i da su mu se obratili zaposlenici Hipodroma, koji su mu uostalom dali i dokaze za podnošenje kaznene prijave, a da će gradonačelnik sve morati objasniti državnom odvjetništvu.

"Povodom jučerašnjih istupa gradonačelnika Tomaševića, u kojima je on nastupio ad hominem i nije odgovorio na pitanje gdje je više od 2 milijuna eura gradskog novca, mogu reći da je jedino u pravu u tome što ja kao građanin Zagreba jesam nezadovoljan, između ostalog, i njegovim intervencijama u urbanizam. Međutim, jednako tako sam nezadovoljan i prometnom situacijom, pa se tako gradonačelnika sjetim svako jutro kad idem na posao. Nezadovoljan sam i kako grad zaostaje, i sve više liči na balkansku palanku, dok bivše balkanske palanke poprimaju izgled gradova 21. stoljeća. Nezadovoljan sam prljavošću grada i mnogim drugim stvarima. Ali to svoje nezadovoljstvo izrazit ću na izborima", zaključio je Anto Nobilo.