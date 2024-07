VIDEO Rusi srušili 75 ukrajinskih bespilotnih letjelica, požar u ruskoj rafineriji

Ruski sustavi protuzračne obrane oborili su 75 ukrajinskih dronova preko noći, uključujući osam u blizini grada Tuapse na obali Crnog mora gdje se nalazi rafinerija ruske naftne kompanije Rosneft, priopćilo je rusko ministarstvo obrane u ponedjeljak.

Četrdeset sedam dronova oboreno je iznad regije Rostov na jugozapadu Rusije, 17 iznad Crnog mora i Azovskog mora, osam iznad regije Krasnodar u kojoj se nalazi Tuapse te po jedna iznad regija Belgorod, Voronjež i Smolensk, objavilo je rusko ministarstvo na Telegramu.

Pročitajte i ovo incident kod granice Ruski borbeni avioni presreli američke bombardere!

Ministarstvo nije navelo jesu li njegovi obrambeni sustavi uništili bespilotne letjelice ni je li napad uzrokovao ikakvu štetu.

Sergej Boiko, načelnik okruga Tuapse u Krasnodaru, objavio je na Telegramu da infrastruktura i stambene zgrade nisu oštećene.

Rafinerija nafte Tuapse, u vlasništvu naftne kompanije Rosneft, oštećena je u napadu ukrajinskim dronom, rekli su dužnosnici regije Krasnodar nešto kasnije u ponedjeljak.

Krhotine bespilotne letjelice koju je oborila Rusija izazvale su požar u rafineriji koji je u međuvremenu lokaliziran, objavila je regionalna uprava na Telegramu.

▪️The oil refinery in Tuapse, Krasnodar territory, russia, is attacked by drones (video 1 and 2).

▪️Also in the morning, the russian military airfield in Morozovsk, Rostov region, was attacked. There, after the explosions, a strong fire started and everything around was covered… pic.twitter.com/ze2M7EK77M