FOTO/VIDEO "Hamas će platiti veliku cijenu za ovaj nehumani napad": Broj mrtvih civila vrtoglavo raste

Tijek događaja pratite u nastavku:

16:24 Izraelska vojska objavila je snimku u kojoj proziva Hamas.

"Od 6:30 Izrael je službeno u ratu. Hamas neprestano lansira rakete, dosegnuvši otprilike tri tisuće. Teroristi su se infiltrirali na izraelski teritorij iz Gaze, uzimajući taoce i ubijajući civile.

Djeca, obitelji i cijele zajednice su pod napadom. Trenutno izraelska vojska pojačava snage na jugu i udara na kritične točke Hamasa. Hamas će platiti veliku cijenu za ovaj nehumani napad na Izrael", kazali su.

16:15 UN i zapadni čelnici pozivaju na prekid vatre, među njima su i Ukrajina, Rusija, Turska i Hrvatska. Ipak, nisu svi osudili napad.

I strongly condemn the Hamas attacks against Israel. These terrorist acts against civilians are shocking and unacceptable. Croatia stands in solidarity with Israel and its people in this difficult moment. 🇭🇷🇮🇱