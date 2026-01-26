U susjedstvu uhićen ubojica vođe kartela! Brutalno ga je likvidirao, tijelo su pronašli sklupčano u snijegu

Policija je uhitila 35-godišnjeg muškarca za kojeg se sumnja da je ubio bivšeg nogometaša i vođu narkokartela Živka Bakića.

Njegovo tijelo pronađeno je 16. siječnja u snijegu, a prema ranijim informacijama policije, bilo je sklupčano, okrenuto na bok. Imao je dvije prostrijelne rane glave.

Prema neslužbenim saznanjima Blica, Bakić je u vrijeme ubojstva bio u redovitoj šetnji. Nalazio se u kućnom pritvoru uz elektronički nadzor. Sumnja se da je napadač bio upoznat s njegovim navikama te da je u zločinu sudjelovala još najmanje jedna osoba.

Bakić je osuđen je zbog krijumčarenja 324 kilograma kokaina, zaplijenjenog u Solunu. Riječ je o dijelu velike međunarodne operacije u kojoj je u rujnu 2021. uhićeno šest državljana Srbije zbog krijumčarenja kokaina prekooceanskim brodovima iz Južne Amerike, ponajprije iz Ekvadora, u europske zemlje.

Prema policijskim sumnjama, Bakić je bio povezan s ogrankom balkanskog kartela te je u posao s drogom navodno ušao preko prijatelja i suradnika Zorana Jakšića, poznatog kao "čovjek s tisuću lica", koji je prošle godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u zatvoru u Peruu.

Šira javnost prvi je put za Bakića čula 2016. godine, kada je uhićen u Španjolskoj na temelju međunarodne tjeralice Srbije.