VIDEO Ma je li ovo moguće: Pravoslavni svećenik u Rusiji blagoslovio spomenik - Staljinu

U gradu Velikiye Luki u Rusiji pravoslavni svećenik blagoslovio je spomenik Staljinu. Mnoštvu okupljenih poručio je: "Veliki broj svećenika ubijen je za vrijeme Staljinove vladavine. No, zahvaljujući tome imamo mnogo novih mučenika", rekao je pravoslavni svećenik.

Spomenik je podignut na privatnom teritoriju tvornice Mikron, objavio je kanal Sota Telegram, prenosi Global.espreso.tv.

Organizator događanja bila je Zaklada Ruski vitez, koja je ranije predložila preimenovanje Volgograda u Staljingrad.

Svečanom otvaranju nazočilo je više od stotinu ljudi. Među njima su bili političar Sergej Baburin i TV voditeljica Marija Šukšina koja je u svom govoru Staljina nazvala "bogom danim vođom".

U govorima se moglo čuti da se u Ukrajini ponovo vodi rat protiv nacizma. Održan je i protuprosvjed protiv otkrivanja spomenika.

Nedavno je Staljinu podignut spomenik u Volgogradu.

This is surely the hotchpotch ideology of Putin’s Russia at its worst



An Orthodox priest blessed a new statue of Stalin before telling the assembled crowd: "Yes, the Church suffered under Stalin. But, thanks to this, we now have lots of new Russian martyrs to whom we can pray" pic.twitter.com/80qt65vTP0