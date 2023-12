Tko su srebrni šmrkači: Imaju 80 i više godina, a uživaju u supstancama koje obično povezujemo s mladim partijanerima

Broj starijih ljudi koji se liječe zbog zlouporabe teških droga je u velikom porastu. Njihova konzumacija se obično povezuje s pripadnicama mlađe generacije, međutim nove brojke pokazuju potpuno drugačiju sliku.

Podaci do kojih je došao The Sun otkrivaju da su osobe starije od 60 godina na liječenje od kokaina u Velikoj Britaniji u godinu dana primljene 540 puta. Među njima je bilo 85 ljudi u dobi od 70 do 79 godina i čak 11 u 80-ima, a kolokvijalno ih nazivaju srebrni šmrkači.

"Kao što ove brojke sugeriraju, uporaba kokaina može imati štetan učinak na korisnike svih dobi. To je dovelo do većih problema izravno povezanih s njihovim cjelokupnim mentalnim zdravljem", rekao je Dr. Mateen Durrani, klinički stručnjak za ovisnosti.

Mnogi od onih koji su primljeni na liječenje pretrpjeli bi predoziranje ili napadaje, ali brojke također uzimaju u obzir ljude koji pate od problema poput depresije zbog upotrebe kokaina.

Alarmantno je da su se dva slučaja odnosila liječene djece mlađe od devet godina koja su vjerojatno pronašla kokain u svojim kućanstvima i slučajno ga uzela.

Sveukupno, NHS, britanski zdravstveni sustav, zabilježio je 12.082 prijema između 2022. i 2023., što je 81 posto više nego prije deset godina kada je registrirano 6.680 slučajeva.

"Korisnici kokaina u svojim 60-ima, 70-ima i 80-ima možda nisu navikli na snagu droge koja je dostupna na tržištu posljednjih nekoliko godina", pojasnio je liječnik.

Veliku Britaniju se sada smatra europskom prijestolnicom kokaina.