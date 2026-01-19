FOTO/VIDEO Požar u trgovačkom centru: Poginulo 11 osoba, više od 60 nestalih

Broj smrtno stradalih u požaru koji je u nedjelju izbio u jednom trgovačkom centru u Karačiju popeo se na 11, izjavio je za Reuters jedan policijski službenik.

Požar u trgovačkom centru u Karačiju - 1 Foto: Afp

Požar u trgovačkom centru u Karačiju - 2 Foto: Afp

Vatra je poharala kompleks u povijesnom središtu najvećeg pakistanskog grada, pretvorivši dijelove zgrade u ruševine.

Požar u trgovačkom centru u Karačiju - 5 Foto: Afp

Požar u trgovačkom centru u Karačiju - 4 Foto: Afp

Gradonačelnik Karačija Murtaza Wahab je u nedjelju izjavio da se više od 60 ljudi smatra nestalima.