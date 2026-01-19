FOTO/VIDEO Požar u trgovačkom centru: Poginulo 11 osoba, više od 60 nestalih

Vatra je poharala kompleks u povijesnom središtu najvećeg pakistanskog grada, pretvorivši dijelove zgrade u ruševine.
Afp
Afp
Gradonačelnik Karačija Murtaza Wahab je u nedjelju izjavio da se više od 60 ljudi smatra nestalima.
Today's fire at Gul Plaza in Karachi has once again starkly revealed the bitter truth that this city is not plagued by accidents, but by persistent neglect. Flames soared high, fear spread, the earnings of hard labor turned to ashes in 1 night. 🇵🇰🔥💔🥺#GulPlazaFire#GulPlazapic.twitter.com/QfvO5NHLAZ