OGROMNA TRAGEDIJA
Vatrena stihija progutala zgradu sa sedam katova: Najmanje 22 smrtno stradalih
Piše
S.K.,
09. prosinca 2025. @ 16:30
Požar u Jakarti
Foto: Reuters
Požar u Jakarti usmrtio najmanje 22 osobe, vatrogasci još pretražuju zgradu.
U sedmokatnici u središtu Jakarte u Indoneziji izbio je požar. Najmanje 22 osobe poginule su, a vatrogasci još pretražuju zgradu, javlja agencija
. Reuters
Požar je izbio oko podneva na prvom katu, a zatim se brzo proširio na više katova zgrade u kojoj se nalazi tvrtka
Terra Drone Indonesia. Mnogi djelatnici bili su unutra, a dio je bio na pauzi za ručak.
Vatrogasci su odmah intervenirali, a spasilačke ekipe provodile su evakuaciju. Neke su osobe s viših katova spašene pomoću ljestava.
Predstavnik policije za središnju Jakartu,
Susatyo Purnomo Condro, rekao je novinarima da su trenutno u tijeku evakuacija žrtava i hlađenje zgrade.
Uzrok požara još se ispituje. Prvi podaci govore da je vjerojatno došlo do
eksplozije baterije drona u skladištu, što je potom izazvalo požar.