Vatrena stihija progutala zgradu sa sedam katova: Najmanje 22 smrtno stradalih

U sedmokatnici u središtu Jakarte u Indoneziji izbio je požar. Najmanje 22 osobe poginule su, a vatrogasci još pretražuju zgradu, javlja agencija Reuters.

Požar je izbio oko podneva na prvom katu, a zatim se brzo proširio na više katova zgrade u kojoj se nalazi tvrtka Terra Drone Indonesia. Mnogi djelatnici bili su unutra, a dio je bio na pauzi za ručak.

Innalillahi. Gedung Terra Drone di Kemayoran kebakaran, diduga 17 orang meninggal dunia. pic.twitter.com/zCwtsTJAo8 — Bang Gatse (@gatse8) December 9, 2025

Vatrogasci su odmah intervenirali, a spasilačke ekipe provodile su evakuaciju. Neke su osobe s viših katova spašene pomoću ljestava.

Predstavnik policije za središnju Jakartu, Susatyo Purnomo Condro, rekao je novinarima da su trenutno u tijeku evakuacija žrtava i hlađenje zgrade.

Uzrok požara još se ispituje. Prvi podaci govore da je vjerojatno došlo do eksplozije baterije drona u skladištu, što je potom izazvalo požar.