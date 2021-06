Više od 30 ljudi poginulo je u sudaru dvaju vlakova u južnom Pakistanu u ponedjeljak, a može se očekivati i više mrtvih jer spasitelji još nisu uspjeli ući u sve vagone, kazao je policijski dužnosnik lokalnim medijima.

Najmanje 30 mrtvih prevezeno je u lokalne bolnice u Ghotki u južnoj provinciji Sindh, rekao je visoki dužnosnik okružne policije Umar Tufail lokalnoj televizijskoj postaji Geo News.

Kazao je i kako očekuje da će broj žrtava biti i veći jer još uvijek postoje iskrivljeni vagoni kojima spasitelji još nisu uspjeli pristupiti.

