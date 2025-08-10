Obavijesti Foto Video Pretražite
Nestanak dvogodišnje djevojčice u Oklahomi razotkrio jezivo zlostavljanje: Koristili su zračnicu, drveno veslo...

Piše V. S., 10. kolovoza 2025. @ 10:16
London Kerr
London Kerr Foto: Moore Police Department
Dijete ni nakon tri godine nije pronađeno.
  1. Ilustracija
    Vremenska prognoza

    Stiže li predah od toplinskog vala? Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu
  2. Tragedija u Igranama
    Mjesto od 400 ljudi

    Nakon napada u kojem je preminuo 67-godišnjak, načelnik poručio: "Prodajte kuće, tu suživota više nema"
  3. Rijeka, screenshot
    SLIJEDI IZLOV

    U našim rijekama pojavila se opasna životinja koja širi bolesti i istrebljuje domaće vrste

