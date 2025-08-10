Nestanak dvogodišnje djevojčice u Oklahomi razotkrio jezivo zlostavljanje: Koristili su zračnicu, drveno veslo...

Prije tri godine američka policija prijavila je nestanak dvogodišnje djevojčice iz Oklahome. Prošle godine, zbog njezinog zlostavljanja uhićene su dvije osobe – njezini roditelji. No djevojčica, sada petogodišnjakinja, i dalje nije pronađena.

U istrazi nestanka i zlostavljanja djeteta svjedočili su članovi obitelji koji su otkrili zastrašujuće detalje o navodnom zlostavljanju koje je dijete pretrpjelo. Čini se da je malena London Kerr zbog svojih roditelja proživjela pravu noćnu moru. Roditelji su je upucali zračnom puškom, tukli je veslom na kojem je pisalo "Posljednje utočište" i na kraju je prodali dileru metamfetamina.

Ashley Ceejay Rowland (39) i njezin dečko Joshua Denton (40) uhićeni su 5. kolovoza prošle godine zbog zlostavljanja djeteta koje je posljednji put viđeno prije tri godine u naručju majčinog dilera metamfetamina, prema pisanju The Oklahomana.

Rowland je priznala policiji da je dala dijete muškarcu koji se naziva Carlos u zamjenu za drogu, navodi se u izvješću. Taj je muškarac tvrdio da će s djetetom otputovati u Meksiko.

Prije nego što su napustili London, Rowland i Denton su djevočicu okrutno i brutalno fizički kažnjavali. Detalji koji su otkriveni su uznemirujući.

Tinejdžeri, 15-godišnjak i 16-godišnjak, također djeca čudovišne majke, rekli su da su ona i njezin dečko pucali u bebu zračnim puškama, udarali je drvenim veslom i zaključavali je u ormar. Tijekom pretrage kuće para, policija je pronašla drveno veslo s natpisom "Posljednje utočište".

U izjavi pod prisegom također se navode intervjui krajem ožujka s Dentonovom osmogodišnjom kćeri i desetogodišnjim sinom, koji su tvrdili da je Denton bio i fizički nasilan prema njima. Njegova djeca su istražiteljima rekla da je Denton više puta ulio ljuti umak u Londonine oči i zaključao je u ormar, prijeteći da će ih pretući ako kažu Londoninoj majci. Manijak je bebu prisilno više puta hranio ljutom papričicom, a jedna od dviju njegovih kćeri tvrdi i da ju je Denton prethodno seksualno zlostavljao.

Vlasti obnavljaju potragu za Londonom i nada se da će pronaći dijete koje bi u rujnu napunilo 6 godina.

"Vrijeme je ključno, još uvijek se nadamo pozitivnom ishodu u ovom slučaju, a trenutno nemamo puno toga na što se možemo osloniti, što sve čini izuzetno teškim", rekao je narednik policije Oklahoma Cityja Dillon Quirk za lokalnu KOCO-TV.

#MPD was asked to provide a statement regarding the new image of missing 5-year-old, London Kerr, missing since April 2022. Our statement is attached. London remains missing and her safety is a top priority. If you have any information, please reach out. #missing pic.twitter.com/CKBx9aqgRN — Moore Police Dept. (@MoorePolice) August 6, 2025

"Od Rowlandina uhićenja (prošle jeseni), policija i detektivi Moorea pretražili su više nekretnina, skladišta i elektroničkih uređaja u vezi s Londoninim rodnim listovima, podacima o socijalnom osiguranju, odjećom, igračkama ili bilo čime što bi moglo dovesti do identifikacije London ili njezinog boravišta", priopćila je policija.

Rowland je rekla policiji da kada je predala London dileru metamfetamina, dijete nije imalo nikakve identifikacijske dokumente, navodi se u izvješću.

Državni službenici su prvi put shvatili da je dijete nestalo nakon što ju je socijalna služba u travnju 2023. pokušala oduzeti nasilnom paru.

Denton se suočava s devet optužbi za teška kaznena djela, uključujući šest točaka optužnice za zlostavljanje djece, jednu točku optužnice za prisilnu sodomiju i jednu točku optužnice za razvratne ili nepristojne radnje prema djetetu.

Rowland je optužen za omogućavanje zlostavljanja djeteta i suočava se s prethodnim optužbama za napuštanje djeteta koje su prošle godine podnesene Okružnom sudu okruga Oklahoma.