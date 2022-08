Nezadovoljni je štediša ušetao u banku sa sačmaricom i kanistrom benzina te zarobio osoblje banke prijeteći da će se zapaliti ako mu ne dopuste da podigne svoju ušteđevinu.

Libanonske vlasti kažu da je 42-godišnji Bassam al-Sheikh Hussein ušao u Federalnu banku u bejrutskoj četvrti Hamra sa sačmaricom i kanistrom benzina te zaprijetio da će se zapaliti ako mu se ne dopusti da podigne svoj novac.

Zarobljeni taoci

Sukob s taocima u kojem je naoružani napadač od bejrutske banke tražio da mu dopusti da podigne svoju ušteđevinu završio je čovjekovom predajom i nije bilo ozlijeđenih.

