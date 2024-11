Benjamin Netanyahu prošao je kroz sporazum i dobio blagoslov za njega od strane Sigurnosnog kabineta Izraela koji se sastoji od premijera i ministara obrane, financija, vanjskih poslova, pravosuđa i nacionalne sigurnosti. Zatim se obratio u novinarima i naveo tri razloga zašto Izrael sada i u ovom obliku sklapa sporazum s Hezbolahom.

"Tri su razloga zašto sklapamo sporazum. Prvi je iranska prijetnja. Neću to dalje pojašnjavati. Drugo, oporavak naših vojnih snaga i popunjavanje naše opreme. I reći ću vam, to nije nikakva tajna, bilo je kašnjenja u dopremi još oružja i municije. Ovo kašnjenje će bit uskoro gotovo, a mi ćemo imat napredno naoružanje koje će nam dati veću snagu da ostvarimo svoje ciljeve. I treći razlog za prekid vatre je odvajanje fronte Hezbolaha od Hamasa. Hamas je vršio pritisak na Hezbolah da djeluje s njima od početka rata. Hezbolaha sada to više neće raditi, i to će nam pomoći kod zadatka povratka taoca. Bili smo napadnuti sa sedam strana, odgovorili smo svima i sada mijenjamo lice Bliskog istoka. Sve ovo što postižemo je zbog hrabrih vojnika i naše čvrstine da razumno vodimo ovaj sukob. Rekao sam puno puta, dobar sporazum je onaj koji možeš ostvariti, a uz božju pomoć učinit ćemo da sjever Izraela opet procvijeta", izjavio je Benjamin Netanyahu, izraelski premijer.

Prvi korak ovog sporazuma je 60-dnevni prekid vatre za vrijeme kojeg bi se i Hezbolah trebao odmaknuti 40 kilometara od granice s Izraelom, a izraelske obrambene snage (IDF) trebale bi napustiti teritoriji južnog Libanona. Pa ipak, IDF se ne namjerava žuriti s tim povlačenjem, čak štoviše, upozoravaju stanovnike južnog Libanona koji su izbjegli od rata da se još ne vraćaju u svoje domove, piše CNN.

