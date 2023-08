Misteriozni posteri: Na ulicama europskog grada osvanula jeziva poruka Wagnera

Serija postera s logom ruske privatne plaćeničke skupine Wagner pojavila se na ulicama Krakova, objavili su poljski mediji.

Član gradske uprave Krakova Lukasz Wantuch objavio je to ovaj tjedan na Facebooku.

"Posteri koji pozivaju na priključivanje skupini Wagner pojavili su se u Krakovu. To je način provokacije, a nije se dogodio samo u Krakovu", rekao je.

Plakati na kojima stoji natpis "Mi smo ovdje. Pridruži nam se" pozivaju - na engleskom - na priključivanje Wagneru, a QR kod koji stoji uz poziv vodi na stranicu na ruskom jeziku.

