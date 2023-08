Dva lica monstruma - jezivi detalji o bodibilderu ubojici: "Ja sam molio i kumio da ne radi to"

Reakcije na divljački ubilački pohod bodibildera i trenera Nermina Sulejmanovića (35) ne prestaju. I dalje u javnost izlaze detalji o manijaku koji je pred devetomjesečnom bebom ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović te još dvije osobe, dok je tri osobe ranio.

U Gradačcu od subote traje trodnevna žalost i zastave su spuštene na pola koplja, a sugrađani koji su poznavali ubojicu kažu kako je bio "loš čovjek".

"Uvijek je bio problematičan, to svako zna. Prijetio je ubojstvom i prije 10, 15 godina. I to se sad dogodilo", rekao je jedan od stanovnika za Blic.

O manijaku iz Gradačca se oglasio i Igor Šikora, osobni trener koji živi i radi u Subotici, ali je poznavao Sulejmanovića. Ubojica ga je, tvrdi, prije dvije godine angažirao da ga pripremi za natjecanja. Ne može, kaže, vjerovati što dogodilo.

Tvrdi da nikako ne može povezati Nermina Sulejmanovića kojeg je poznavao s ovako monstruoznim zločinom.

"Ostali smo u kontaktu. Znam njegovu prošlost, jer ako ukucate njegovo ime u Google sve piše, pa i da je ranije bio povezan s kriminalom. Iz svijeta sporta sam i uopće me ne zanimaju takvi ljudi, čak imam odbojnost prema tome", kaže Šikora za Blic.

Sudeći prema rečima Šikore, Sulejmanović je imao dva lica. Pred ljudima poput Šikore "ostavljao je dojam smirenog čovjeka", dok je svoju žrtvu Nizamu Hećimović bezdušno zlostavljao, zbog čega ga je ona prijavila policiji.

Spasio bebu

Emir Džinović iz Gradačca, koji je spasio bebu nakon ubojstva njene majke Nizame Hećimović, vlasnik je teretane u kojoj je radio trostruki ubojica. On je u petak otišao na mjesto zločina kako bi spasio devetomjesečnu djevojčicu koju je pronašao kako plače u lokvi krvi.

Zbog svega sada dobiva poruke prijetnje.

"Nisam podržavao nikakav vid nasilja niti ću podržati. Nizamu sam volio i poštovao kao člana obitelji. To svi mogu potvrditi koji me znaju. Ja sam molio i kumio da ne radi to. Pored svoje dvoje djece išao sam da to dijete spasim i hvala Bogu da sam uspio", napisao je Emir na svojoj društvenoj mreži.

Džinović je u petak opisao što je zatekao kad je pronašao bebu, piše Kurir.

"Bila je spuštena na pod u lokvu krvi. Prizor je bio jeziv. Nesretnu suprugu je isprebijao i bila je neprepoznatljiva. Mi se znamo dugo, radio je kod mene, nikad nikakvih problema nije bilo. Ne znam kako je došlo do ovoga", rekao je Džinović.

Od ranije poznat policiji

Sulejmanović je od ranije poznat policiji. Sudjelovao je u nizu tučnjava i bavio se prodajom droge. Bio je jedan od uhapšenih 2014. godine zbog pokušaja krijumčarenja velike količine marihuane u Hrvatskoj. Te godine je uhapšen u akciji Nikita zbog krijumčarenja 806 kilograma marihuane", objavio je Klix.

Dvije godine kasnije, Kantonalni sud u Tuzli raspisao je međunarodnu potjernicu za njim zbog nasilničkog ponašanja nad policajcem.

Iz njegovih profila na društvenim mrežama vidi se kako je u posljednje vrijeme bio aktivan u svijetu fitnessa, kao trener, ali i natjecatelj. Osvajao je i medalje na međunarodnim natjecanjima.