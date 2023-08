Kamera snimila šokantan trenutak: Domar oteo djevojčicu i ugurao je u kofer! Ono što je rekao još je gore

Filipinska policija spasila je osmogodišnju djevojčicu koju je domar njezina obiteljskog stana oteo i strpao u kovčeg.

Jin Nichole You, koja ima dvojno filipinsko i korejsko državljanstvo, bila je na putu kući kada ju je otmičar u četvrtak prijepodne ugurao u kovčeg u gradu Mandaue, u provinciji Cebu.

Pročitajte i ovo 67 mrtvih na Havajima "Bit će još mnogo smrtnih slučajeva": Apokalipsa u turističkom raju - sirene se nisu oglasile, poruke nisu stizale...

Roditelji djevojčice zabrinuli su se kada se nije vratila doma. Njezina majka Tyree Rendal panično je pregledavala nadzorne kamere stana i bila je užasnuta kada je vidjela nepoznatu osobu s kapuljačom u dvorištu. Sumnjivac je viđen kako vuče za sobom veliki crni kovčeg, a vjeruje se kako je unutra sakrio djevojčicu.

Oko 17 sati policija je pokrenula potragu za nestalim djetetom. Kasnije te večeri otkrili su lokaciju osumnjičenika u stanu u istoj četvrti.

Pročitajte i ovo Subvencije za ostanak Pogledajte kako ova županija planira doskočiti kroničnom nedostatku liječnika: "Ona je to vidjela i u roku od mjesec dana došla je kod nas"

Uhitili su Godiflora Ramu (32), domara stana u kojem su živjeli žrtva i njezini roditelji.

Jin je pronađena živa. Odveli su je u odjel za zaštitu djece i žena policijske postaje, gdje je objasnila što se dogodilo.

Pročitajte i ovo Šou na Hvaru Rimac napravio spektakl: Nad Hvarom poletjele stotine dronova, glavnim trgom se provozala Nevera

"Nadam se da mi obitelj može oprostiti ono što sam učinio. Učinio sam to samo zato što su me optuživali da sam im ukrao stvari, poput torbi i vješalica. Priznajem da je djevojka privlačna, ali to ne znači da mi se sviđa. Nisam je silovao. Nisam je seksualno napastvovao", ispričao je Godiklor za lokalne medije.

Policija je rekla da je Godiflor iskoristio svoje poznanstvo s obitelji kako bi proveo svoj plan, piše Daily Mail.

"Policijski tim odmah je upotrijebio modernu tehnologiju, dubinsku istragu i opsežne obavještajne podatke koji su rezultirali uspješnim praćenjem osumnjičenika i žrtve. Tri sata nakon što su operativci saznali za incident, odmah je provedena zamršena policijska akcija spašavanja koja je otvorila put uspješnom spašavanju unesrećenog djeteta i uhićenju osumnjičenika", priopćili su iz policije.

Jin je na sigurnom, sa svojom majkom, i oporavlja se od traumatičnog događaja.

Pročitajte i ovo Poražavajuća statistika VIDEO Opasnost koja se ne smije podcijeniti: Ova popularna prijevozna sredstva sve su samo ne bezopasna

"Željela bih od srca zahvaliti policiji i istražiteljima. Reagirali su brzo samo da spase moju kćer. Nisam mogla zamisliti da će nam se ovako nešto dogoditi. Jako volimo Jin, svi znaju kako je ona dobra djevojka. Trud svih neće biti uzalud. Pravnim putem ćemo tražiti pravdu za svoju kćer", rekla je majka otete djevojčice.