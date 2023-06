Hrvatska noću najsigurnija europska zemlja: Na neobičnoj listi, posebno izneneađuje zadnja država

Građani su kroz različite parametri odgovarali koliko se osjećaju sigurnima dok šetaju noću u raznim europskim zemljama, a prvih pet po percipiranoj sigurnosti su Hrvatska, Slovenija, Island, Gruzija i Švicarska.

Hrvatska zauzima najvišu poziciju s impresivnom stopom sigurnosti od 74,63, a odmah iza nje je Slovenija sa 74,40. Island osigurava treće mjesto sa stopom sigurnosti od 72,26, dok Gruzija i Švicarska zaokružuju prvih pet sa stopama od 69,72 odnosno 69,35, piše Croatia Week.

Pročitajte i ovo Koja je njihova tajna? Ovaj je grad već četvrtu godinu zaredom izabran za – najsigurniji u Hrvatskoj

S druge strane, Francuska je na dnu liste sa stopom sigurnosti od 35,59, a odmah iza nje je Bjelorusija sa 36,44. Belgija zauzima pretposljednje mjesto sa stopom sigurnosti od 41,25, dok Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska dovršavaju donju petorku sa stopama od 43,00 odnosno 43,69.

France is the country in Europe where people feel the least safe walking alone on the streets at night, only 35.5% of people do 😢 pic.twitter.com/oLKt6oJ9mA