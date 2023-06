FOTO U eksploziji u ruskoj tvornici baruta četvero poginulih: "Bez ikakve sumnje mogu ustvrditi o čemu se radi"

Najmanje četiri osobe su poginule, a još dvije su zadobile ozljede nakon eksplozije u tvornici baruta u ruskom gradu Tambovu, nekih 420 kilometara jugoistočno od Moskve. Nakon eksplozije u postrojenju je izbio požar.

"U tvornici baruta u Tambovu dogodila se eksplozija", rekao je u utorak za rusku agenciju TASS glasnogovornik lokalne hitne službe. Prema posljednjim informacijama, četiri osobe su poginule, a dvije su ozlijeđene.

⚡️Russian media: Fire erupts at gunpowder factory in Russia's Tambov region.



Fire erupted at a gunpowder factory in the Russian town of Kotovsk, Tambov region, killing four people, Russian state-controlled news outlet RIA Novosti reported on June 20, citing emergency service.