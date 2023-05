Nova eksplozija dogodila se u Rusiji u gradu Krasnodaru. Sumnja se da je riječ o napadu dronom.

Ruski mediji danas su izvijestili o novoj eksploziji u Rusiji, koja se ovaj put dogodila u Krasnodaru u 4:17 po lokalnom vremenu. Gradonačelnik grada u južnoj Rusiji Jevgenij Naumov objavio je da su oštećene jedna stambena i zgrada s uredima.

Agencija TASS prenijela je njegovo izvješće u kojem je rekao kako su oštećeni krov i prozori u stambenoj zgradi, a oštećen je i krov na privatnoj kući koja se nalazi u blizini. U eksploziji nije ozlijeđena nijedna osoba.

There was an explosion in the city center in Krasnodar. There were no casualties.



It is not yet known what caused the explosion. pic.twitter.com/wnYtuGamw2