Vatrena stihija zahvatila je u ponedjeljak ujutro neboder Emaar u blizini Burj Khalife u Dubaiju.

Na društvenim mrežama objavljene su snimke požara na neboderu Emaar koji broji 35 katova. Iako su vatrogasci uspješno obuzdali požar, na fasada zgrade ostala je prekrivena crnim tragovima.

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.



At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq