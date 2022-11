Najmanje 13 ljudi poginulo je u velikom požaru i urušavanju stropa u noćnom klubu u ruskom gradu Kostromi.

Vatra se brzo proširila na površini od oko 3500 četvornih metara unutar zgrade, objavile su vlasti u subotu.

Tada se urušio krov desetljećima popularnog kluba Poligon.

Ruska državna televizija izvijestila je da je spašeno 250 ljudi.

1/ The fire at a nightclub in Kostroma, 🗑🇷🇺, occurred after fireworks were set off on the dance floor in honor of a birthday. Almost immediately after the pyrotechnics went off, several people attacked the culprit, but the fire had already begun to spread. pic.twitter.com/FcmxNBkwrb