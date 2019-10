U Barceloni i ostalim katalonskim gradovima prosvjednici su u subotu navečer ponovo izašli na ulice, no u znatno manjem broju nego proteklih dana, a noć je protekla bez većih nereda.

Oko 6000 osoba okupilo se u Barceloni na jednom trgu u mirnom prosvjedu zatraživši puštanje na slobodu katalonskih čelnika osuđenih u ponedjeljak na kazne zatvora od 9 do 13 godina zbog organiziranja zabranjenog referenduma 2017. godine.

''Živjela Katalonija'', ''Sloboda političkim zatvorenicima'' i ''Ulice će uvijek biti naše", vikali su. Neki prosvjednici, u nastojanju da se ne ponove neredi od petka kada je bilo 182 ozlijeđenih, sjeli su na tlo između radikalnijih prosvjednika i kordona policije.

Manje posla za policiju i vatrogasce

Tijekom večeri u drugim dijelovima grada prosvjednici su postavljali barikade i palili kontejnere za smeće, no u puno manjem obujmu nego prijašnjih dana, pa su interventna policija i vatrogasci imali manje posla. Prosvjedi su se održali i u gradovima Gironi, Tarragoni, Mataru i Sabadellu.

Liječničku pomoć zatražilo je šest osoba, priopćila je hitna pomoć u 1 sat iza ponoći. Bio je to šesti dan prosvjeda u Kataloniji, autonomnoj pokrajini sa 7,5 milijuna stanovnika na sjeveroistoku Španjolske, nakon što su katalonskim čelnicima izrečene presude.

Katarina Alvir izvještava s prosvjeda u Barceloni: "Sve je mirno, okupilo se znatno manje ljudi i čuju se uzvici 'dosta okupacije' i 'stop okupaciji'"

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlasca rekao je ranije tijekom dana "kako je situacija pod kontrolom" premda se posljednjih dana suočavaju s "teškim nasiljem dobro pripremljenih skupina".

Oko 4000 osoba okupilo se u subotu navečer i u centru Madrida tražeći oslobođenje zatvorenih katalonskih dužnosnika nakon čega je došlo do sukoba s policijom iza kojeg je ostalo 26 ozlijeđenih. Na skupu koji je organiziralo dvadesetak grupa s ljevice tražila se "amnestija za sve političke zatvorenike" u Španjolskoj, no spomenuti su i katalonski političari osuđeni u ponedjeljak na zavorske kazne od 9 do 13 godina.

U srcu Madrida sukob prosvjednika i policije

Organizatori su rekli da je taj skup bio sazvan prije donošenja tih presuda istaknuvši kako je u zatvorima u Španjolskoj "između 300 i 500 političkih zatvorenika“. Na skupu su istaknuli španjolske republikanske zastave trobojnice.

Neki od prosvjednika pokušali su zatim blokirati ulicu Gran Via, smještenu u samom srcu Madrida, postavljajući na nju barikade. Policija ih je rastjerala nakon čega su posegnuli za stolicama i drugim objektima s terasa obližnjih kafića i bacali ih na policiju. Policija je upotrijebila palice.

U sukobu je ozlijeđeno 26 osoba, od čega 15 civila i 11 policajaca, izvijestila je hitna pomoć. U bolnicu su prevezena četiri civila i troje policajaca. Jedna osoba je uhićena.

Na paralelnom skupu, također u centru Madrida, no nešto dalje, okupilo se stotinjak ''mladih patriota“ pod geslom "Katalonija je Španjolska“. Policija je spriječila da dođu u kontakt s prosvjednicima iz drugog skupa.

Skup potpore katalonskim zagovornicima nezavisnosti organiziran u Baskiji, pokrajini na sjeveru s također izraženim zahtjevom za odcjepljenjem od Španjolske. Tisuće osoba koračale su ulicama grada San Sebastiana tražeći "demokratsko rješenje“ kojim bi Baskija i Katalonija mogle organizirati referendume o nezavisnosti. Novine Gara, sklone nezavisnosti Baskije, procijenile su da se okupilo 42.000 prosvjednika. Neki su nosili katalonske zastave, a među njima su bile stranke za nezavisnost Baskije.

"Nalazimo se pred velikom nepravdom. Pred željom da se kažnjava, što nema nikakve veze s pravdom“, rekla je Amalur Álvarez, glasnogovornica skupa.

Torra pozvao Sancheza na pregovore

U subotu je predsjednik katalonske vlade Quim Torra pozvao španjolskog premijera Pedra Sáncheza na pregovore oko samoodređenja, no on je to odbio poručivši preko svog ureda da španjolski ustav ne dopušta referendume.

Vrhovni sud u Madridu u ponedjeljak je izrekao zatvorske kazne od 9 do 13 godina za devetero katalonskih dužnosnika koji su 2017. organizirali referendum o nezavisnosti Katalonije premda ga je bio zabranio Ustavni sud. Posljedično su proglasili republiku Kataloniju, koja nije zaživjela na terenu. Još troje dužnosnika osuđeno je na zabranu obnašanja javnih funkcija i novčane kazne. (Hina)