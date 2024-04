VIDEO "Izgleda kao armagedon": Pogledajte užasne prizore tornada koji je poharao Kinu, stradalo petero ljudi

Petero ljudi poginulo je u subotu u tornadu u južnoj kineskoj metropoli Guangzhou. Novinska agencija Xinhua izvijestila je u nedjelju da su još 33 osobe ozlijeđene u oluji.

Prema službenim podacima, oluja je oštetila 141 tvorničku zgradu, ali nijedna stambena zgrada nije srušena. Kako javlja Xinhua, rad na spašavanju već je uglavnom završen.

"It Is Like Armageddon" - Deadly Storms Hit Chinese City



A tornado left five dead and 33 hospitalised on Saturday in Guangzhou, before hail the size of coconuts rained down.



Local media report property damage in excess of $10mn. pic.twitter.com/cjF8xnH9CM