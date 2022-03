Već tjedan dana traje krvavi rat u Ukrajini, a nitko se ne usuđuje predviđati na kad ni kako bi mogao završiti. Neizvjesno je i kako će svijet nakon njega izgledati.

"Kako god ovo sve završilo, kakav god konačan rezultat bio, dobili smo događaj u povijesti na koji ćemo se svi znati referirati. Sukob na koji ćemo se vraćati. Dok smo živi. Po njemu ćemo označavati kraj, odosno početak epohe", objašnjava povjesničar Tvrtko Jakovina.

Kako god završilo, kaže, ovo je jedan od prekretnih događaja u ljudskoj povijesti. Putin će ostati zabilježen.

"Ili je promijenio pravila, ili su vraćena neka stara. Događaj s invazijom na Ukrajinu pokazao je da neke od logika, geostrategija koje su postojale nekoliko posljednjih desetljeća, više ne vrijede. Ovaj potez nije bio logičan, ako znamo kako se u zadnje vrijeme uspostavljala dominacija. Da biste uspostavili dominaciju, niste morali fizički osvajati, nego ste dominirali utjecajem, energijom...", smatra povjesničar.

"Putin je to promijenio. Vratio je staru filozofiju. Kako je to Angela Merkel rekla, čovjek 19. stoljeća u 21. stoljeću", pojašnjava.

Tvrtko Jakovina Foto: Josip Regović/Pixsell

Puno je toga do te mjere zaljuljano, kaže, pitanje je hoćemo li ostati živjeti u istom svijetu. A kako će se stvari razvijati, nezahvalno je prognozirati. No već sada možemo vidjeti kako se ocrtava Putinova slika u povijesti.

"Putin će biti zapamćen kao čovjek koji je vladao najvećom zemljom, barem 22 godine, što je samo po sebi impresivno. Zatim kao čovjek koji je pokušao i možda srušio postratni i posthladnoratovski sustav prema kojem se neko vrijeme u svijetu nije primjenjivala politika sile. A to će mu biti najveća ostavština. A treća je da isto tako nije uspio, ali nisu ni drugi ruski lideri, učiniti Rusiju simpatičnom čak ni susjednim zemljama", kaže Jakovina koji daje i svoju analizu stanja na terenu. On, za razliku, od nekih analitičara, ne vidi Putinov kraj na vidiku.

Svrgavanje Putina s vlasti?

"Nažalost, Putin je još tu i ne ide mu loše. Ukrajina je zemlja od 42 i više milijuna ljudi koja će pasti u nekoliko dana. To znači da nešto nije u redu s tom zemljom. U sedam dana pao je Herson, grad od 300.000 stanovnika. Ja nemam dojam da Putinu ide nešto strašno loše, nismo za to još vidjeli osobit primjer", kaže, a ne vjeruje ni u neko dogledno svrgavanje Putina s vlasti. Bit će nezadovoljnih zbog oštrih sankcija, no pitanje je može li to biti dovoljno da izazove neku pobunu.

Iduće pitanje je tko bi došao nakon njega.

"Možemo se nadati da bi se mogao dogoditi neki demokratski vladar, ali to Rusija do sad nije ni imala. Druga stvar - Rusija je nacionalistička zemlja. Čak i oporba, pa i Aleksej Navaljni verbalno su veći nacionalisti od Putina. I Solženjicin koji je bio protivnik SSSR-a, bio je ujedno i veliki ruski nacionalist. Mislim da u Rusiji ima više nacionalizma nego što bismo mi htjeli da ga ima".

Jakovina nije zadovoljan ni reakcijom Zapada. Ona je po njemu mlaka.

"Zapad ne spašava Ukrajinu nego samo apelira na Putina da zaustavi rat. Manje pomažemo, a više se tapšamo po ramenu da smo pomogli", zaključuje Jakovina.

