Ruski oporbeni političar Aleksej Navaljni, koji se trenutno nalazi u zatvoru, pozvao je Ruse da izađu na ulice i zahtijevaju kraj rata koji je pokrenuo, kako ga je nazvao, ludi ruski car Vladimir Putin.

"Mi, Rusija, želimo biti nacija mira. Nažalost, malo tko bi nas sada tako nazvao. No nemojmo barem postati nacija uplašenih, ušutkanih ljudi, kukavice koje se prave da ne primjećuju agresivni rat koji je pokrenuo naš očito ludi car protiv Ukrajine", pozvao je svoje sunarodnjake i sunarodnjakine glavni oponent Vladimira Putina Aleksej Navaljni u seriji objava koju je na Twitteru objavila njegova glasnogovornica.

"Ne mogu, ne želim i neću šutjeti i gledati kako pseudohistorijska glupost o događajima od prije 100 godina postaje izgovor da Rusi ubijaju Ukrajince, a oni braneći se ubijaju Ruse'', poručio je Navaljni.

"Treća je dekada 21. stoljeća, a mi gledamo vijesti o ljudima koji gore u tenkovima i o bombardiranim kućama. Gledamo stvarne prijetnje o pokretanju nuklearnog rata na našim televizorima. Ja sam iz SSSR-a. Rođen sam ondje. Glavna fraza tada iz mojeg djetinjstva bila je 'borba za mir'. Pozivam sve da izađu na ulice i bore se za mir", pozvao je Putinov kritičar koji je zbog otvorenih kritika Kremlja završio u zatvoru.

"Putin nije Rusija. I ako postoji išta na što u Rusiji sada možete biti najviše ponosni, to je onih 6824 ljudi koji su privedeni bez ikakvog razloga jer su izašli na ulice noseći plakate na kojima piše 'Ne ratu'. Kažu da netko tko nije bio na prosvjedu i ne riskira uhićenje ne može pozivati na prosvjed. Ja sam već u zatvoru tako da mislim da mogu. Ne možemo više čekati. Gdje god da ste, u Rusiji, u Bjelorusiji ili na drugoj strani planeta, izađite na glavni trg u svojem gradu svakoga dana i u 14 sati vikendima i praznicima'', pozvao je Navaljni.



"Ako ste u inozemstvu, izađite pred rusku ambasadu. Ako možete organizirati prosvjed, napravite to vikendom. Da, možda će se prvog dana pojaviti malo ljudi. A drugog još manje. Ali moramo stisnuti zube, prevladati strah, izaći na ulice i zahtijevati kraj rata. Svakoga tko bude uhićen moraju zamijeniti dva nova prosvjednika. Ako želimo zaustaviti rat, moramo svojim tijelima napuniti zatvore i marice'', poručio je Navaljni i poziv zaključio porukom: ''Sve ima svoju cijenu, a sada, u proljeće 2022. moramo tu cijenu platiti. Nitko to neće učiniti umjesto nas. Nemojmo 'biti protiv rata'. Borimo se protiv njega''.



