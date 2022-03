Aliia Roza (37) je vlasnica PR agencije, glumica i poduzetnica iz SAD-a koja tvrdi da je s 18 godina bila na obuci za rusku tajnu agenticu gdje je učila vještine zavođenja.

Roza je rođena u Sovjetskom Savezu, porijeklom je iz Kazahstana, a kaže da je pohađala vojnu akademiju gdje je nekoliko godina trenirala da bude ruska špijunka.

U razgovoru za britanski The Sun kazala je kako je u ranim dvadesetima bila u misiji koja je ciljala narko bande i trgovce ljudima prije nego što je morala pobjeći iz zemlje.

"Kad mi je bilo 18 godina, poslali su me u vojnu akademiju, gdje sam proučavala sve specijalne tehnike. Na tom treningu naučili su nas kako zavesti, manipulirati, uvjeriti ljude, kako pucati iz različitih vrsta oružja, kako se baviti borilačkim vještinama i biti savršen vojnik na terenu. Otišla sam na vojnu akademiju zbog svog obiteljskog porijekla. Moj djed je narodni heroj Drugog svjetskog rata i njegovo je ime čak zapisano u spomeniku u Staljingradu. Dakle, to je velika stvar za našu obitelj. To je veliko nasljeđe. Tamo sam studirala i bila u nekoliko misija kako bih zaštitila ljude i zemlju od droge dopremljene iz Afganistana, ali i kako bih zaustavila trgovinu ljudima u Rusiji", rekla je Alia za The Sun.

"Učili su nas i da budemo najbolje u seksu"

Roza je ispričala i kako je bila među svega nekoliko žena koje su prošle posebnu obuku za tajne agentice. Na obuci su ih učili kako da iskoriste svoj izgled do maksimuma, ali i kako izvesti određeni seksualni čin, govori Alia.

"Mogla bih svakoj ženi reći kako natjerati muškarca da se zaljubi u nju i zaprosi je. Kada pokrećete razgovor s nekim muškarcem, rekli bi vam da budete ljubazne, a onda pomalo hladne. Cilj je da se muškarac zapita: Što se, dovraga, događa? Što sam učinio? Zašto je nestala od mene", objašnjava Alia i dodaje: "Intriga. Tajne. Misterije. To je važno. Ali morate biti i najbolje u seksu. To su nas također učili na vojnoj akademiji. Nisu nam to samo rekli, već su nam i pokazali. Zavođenje je planirana strategija koja zahtijeva vrijeme i važno je ići korak po korak. Seksualna edukacija je bila vrlo važna jer morate biti najbolja ljubavnica jer u protivnom - kako ćete ih zadovoljiti? Ako ste uspješni u zavođenju, ali onda 'nestanete' kad dođe do odlaska u krevet, muškarac vam nikada neće htjeti odati tajne koje su vama potrebne. Morate uspjeti u tome da taj muškarac bude dobar prema vama, ali i da se zaljubi u vas ako želite da vam da potrebne informacije. Ta vam osoba mora vjerovati. A seks je vrlo važan dio tog odnosa. Možda i najvažniji dio, rekla bih, jer oko 80 posto osoba vjeruje partneru ako je seksualno iskustvo bilo dobro", objašnjava.

Iako za svoje tvrdnje nema dokaze, Roza kaže kako je njezina glavna i posljednja misija uključivala infiltriranje u moćnu narko bandu tako što je morala zavesti njenog vođu. U tome je uspjela i dobila informacije koje je trebala, no suradnici njezine mete su je razotkrili i, kaže Alia, pretukli u šumi od čega joj je ostao ožiljak iznad desnog oka. No, šef narkobande kojeg je zavela spasio joj je život što je pak njega stajalo života nekoliko mjeseci kasnije. Upozorio ju je da pobjegne iz Rusije. Ona je potom otišla u Tursku, a sada, kaže, živi u vili na Beverly Hillsu.

Razumije Putina

Kaže da je prošla sličnu špijunsku obuku kao i bivši agent KGB-a Vladimir Putin pa vjeruje da razumije način na koji funkcionira njegov um.

"Kad ste specijalni agent, prije svega morate naučiti živjeti dvostruki život. A u svom dvostrukom životu morate biti savršen stručnjak. Primjerice, ako se predstavljate kao učitelj ili liječnik, morate natjerati sve ljude da povjeruje da ste vi zaista ta osoba. Vi niste špijun. Tako su nas obučavali na vojnoj akademiji i učili nas kako da živimo dvostruki život i izgradimo svoj brend koji će biti tako jak da će nam ljudi vjerovati 100 posto", objašnjava Alia.

"Vidjeli ste toliko Putinovih fotografija na kojima polugol jaše konja, roni na dnu oceana, puca iz različitih vrsta oružja i djeluje poput superheroja koji je sličan Jamesu Bondu. Svaki Rus želi biti James Bond, želi nositi odijela po mjeri i ispijati martini u društvu predivnih djevojaka, a pritom i upravljati vojnim mlažnjacima te pucati iz različitih vrsta oružja. To je brend. Tako je i Putin nekoliko godina gradio taj jaki brend kako bi ga ljudi obožavali. To je također jedna od tehnika sjajnih specijalnih agenata", objašnjava Alia koja smatra da bi se SAD i EU trebali ujediniti i zaustaviti rat u Ukrajini, prenosi The Sun.

