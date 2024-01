Skandal u Australiji: TV kuća političarki povećala grudi i otkrila trbuh pa za sve okrivila - računalni program

Australski informativni kanal 9 News našao se na meti kritika nakon što objavio fotošopiranu fotografiju zastupnice Georgie Purcell na kojoj su joj povećali grudi i otkrili dio trbuha.

Zastupnica je objavila originalne i izmijenjene fotografije na društvenim mrežama.

"Primijetite povećane grudi i odjeću koja više otkriva. Ne mogu zamisliti da se ovo dogodi muškom zastupniku", komentirala je Purcell.

TV kuća se ispričala i dodala da je za to kriva "automatizacija pomoću Photoshopa".

I endured a lot yesterday.



But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.



Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.



Can’t imagine this happening to a male MP.



What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc