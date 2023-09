"Imamo obavještajne podatke da Dodik planira pobjeći iz zemlje!": Ministar obrane BiH otkrio eksplozivni podatak

Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez rekao je da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik planira pobjeći iz BiH i da o tome postoje obavještajni podaci.

"Milorad Dodik je 15-ak godina trovao političku situaciju u Bosni i Hercegovini i tome je došao kraj. Ovo je vrhunac igre", rekao je ministar obrane za BHRT.

"Za dvije godine, i sada, ide velika rata otplate kredita Republike Srpske, s velikim kamatama. Za dvije godine ide milijarda i šest milijuna, a to je ogroman iznos i za razvijenije države u svijetu."

"On ima nekoliko opcija. Najvjerojatnije zatvor. Postoje obavještajni podaci da planira pobjeći iz BiH. Ne može se izvući iz ove situacije. To je sam sebi napravio. On godinama govori da je RS prijetio. Govori sebi da će netko ukinuti RS, pa je brani."

"Rekao je mnogo uvreda na račun BiH. I to će mu se vratiti kao bumerang, a najviše će profitirati građani sjeveroistočne BiH", poručio je Helet.