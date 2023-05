Oba predsjednička kandidata u drugome krugu izbora u Turskoj, aktualni predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegov protukandidat Kemal Kılıçdaroğlu glasali su u nedjelju, Kılıçdaroğlu u školi u glavnome gradu Ankari, a Erdoğan u Istanbulu.

Anketa uoči drugog kruga pokazuju predviđaju da će predsjednik Recep Tayyip Erdoğan osvojiti od 52 do 55 posto glasova.

Iako su uoči prvog kruga ankete ukazivale na to da će ga oporbeni kandidat Kemal Kılıçdaroğlu spriječiti da osvoji treći mandat, čini se da će vlast ostati čvrsto u Erdoganovim rukama.

Erdogan je u prvom krugu osvojio 49,5 posto, više nego što se očekivalo, ali nedovoljno da pobijedi u prvom krugu predsjedničkih izbora. Njegov protukandidat Kilicdaroglu je osvojio pet postotnih bodova manje.

"Pozivam sve građane da izađu na izbore kako bi se riješili ugnjetavanja i autoritarnog režima i da bi u ovu zemlju stigla istinska sloboda i demokracija", rekao je Kılıçdaroğlu nakon što je ubacio svoj glasački listić u kutiju.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan casts his vote for the country’s runoff presidential election pic.twitter.com/FKnu5BeoUL