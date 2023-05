Jim Caviezel, glumac koji je utjelovio Isusa u kultnoj Pasiji, nastupa u zagrebačkoj areni na velikom duhovnom događaju i koncertu pod imenom Progledaj srcem. U programu sudjeluju svećenici i izvođači suvremene duhovne glazbe.

U zagrebačkoj Areni u 14 sati počeo je cjelodnevni događaj, koncert pod nazivom Progledaj srcem koji je okupio više od 15 tisuća ljudi!

"Isus je učinio puno toga u mom životu. Evo u zajedništvu slavimo Duha svetoga", rekla je Karmen.

"Znači mi sve evo došli smo iz Njemačke ovamo zbog ovoga da bi uživali. Bili smo prošle godine na Maksimiru evo i sada ovdje i tamo kada je u Njemačkoj isto tako obilazimo. Podržavamo", dodao je Toni.

Potpora obrazovanju mladih bez adekvatne roditeljske skrbi

U programu sudjeluju svećenici i izvođači duhovne glazbe, priča se i svjedočanstva - svoje osobno publici predstavlja poznati holivudski glumac Jim Cavizel koji je 2004. godine utjelovio Isusa u filmu Mela Gibsona, Pasija.

"Kada ljudi dožive to svjedočanstvo vjere dakle da to nije samo jedna religija koja se temelji na našem razmišljanju nego to je iznad toga. Duhovno područje koje kada se mi otvorimo, primamo snagu oslobođenja, ozdravljenja, spasenja, obnove za dušu i tijelo", poručio je velečasni Dražen Radigović.

"Danas vidimo da ljudi, oni koji traže Boga, traže osobno živo iskustvo Boga a kroz ovakve događaje pokušavamo pomoći ljudima da dođu do iskustva Boga. Ljudi su umorni od teorija nego hoće iskustvo", objasnio je fra Stjepan Brčina.

Organizatorica kaže puno je razloga za okupljanje no jedan je - onaj najvažniji!

Koncert za život: "Svaki koncert i svaki događaj koji je vezan za njeno ime budi velike emocije"

"Ne treba čekati da tamo netko drugi da mijenja svijet, da mijenja našu Hrvatsku - mijenjat ćemo Hrvatsku tako da će svatko od nas ponajprije promijeniti sebe i svoje srce. Prezadovoljna sam što da vam kažem. Vidite ovo, to i to - to je moja Hrvatska", rekla je Ksenija Abramović, organizatorica.

Dodaje, na kraju današnjeg koncerta otkrit će novi datum i novu lokaciju već za iduću godinu

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.