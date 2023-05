Dan prije drugog kruga predsjedničkih izbora u Turskoj pobijedio je nacionalizam - zaključak je više svjetskih medija. Nakon što je trećeplasirani u prvom krugu, ultra-desničar Sinan Ogan, podupro Erdoana, i sama opozicija je zamijenila ekonomske teme panislamskim heroizmom nastojeći privoljeti većinu birača da odaberu umjerenijeg, pro-zapadnog Kemala Kılıçdaroğlua.

"Erdogan oduvijek daje do znanja da su mu ciljna skupina neobrazovani ljudi. Što bi to trebalo značiti? On razmišlja ovako: "Ako je osoba neobrazovana, mogu se koristiti religijom i etničkim pitanjima kako bih ostao na vlasti". On uvijek iskorištava te stvari", smatra stanovnica Ankare.

A tamo je otišla i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"Po svemu onome što sam pričala danas s ljudima, meni se čini da sve ovisi o osobnim željama. U svakom slučaju biračko tijelo Sinana Ogana neće biti presudno jer je podijeljeno. On je dao podršku Erdoganu i 1,5 posto će dati glas Erdoganu, a za ostale se ne zna. Ipak, Erdogan ide u drugi krug sa snažnim vjetrom u leđa", pojasnila je Petrović.

Erdogan je dobio podršku nacionalističkih stranaka, kampanju je usmjerio na vjerska pitanja, nasilje nad žena i LGBT zajednicu koja po njegovom mišljenju ne bi trebala postojati. Njegov izazivač je sušta suprotnost. "Njegova sveta misija je vratiti Tursku na Ataturkova izvorišta."

Analitičar Devrim Gurkan za Dnevnik Nove TV izbore je komentirao ovako:

"Prvi krug pokazao je da nema načina da se išta predvidi. Nitko nije uspio objasniti što se dogodilo. Ova runda bit će najveći eksperiment za znanstvenike u turskoj povijesti, kad je riječ o političkim senzibiltetima. Vidjet ćemo kako reagiraju nacionalisti, a kako konzervativci. Glasuju li Turci za jakog lidera i stabilnost, ili doista žele promjenu."

Erdogan i Kılıçdaroğlu govore i o smjernicama svojih vanjskih politika.

"Nigdje pa ni u Turskoj se na vanjskoj politici ne dobivaju izbori. Ono što im je zajedničko jest normalizacija odnosa sa Sirijom kako bi se izbjeglice kojih ima nešto manje od četiri milijuna po neslužbenim podacima, a po službenim puno više, vratile kućama", pojasnila je Petrović.

Turska je u vrlo specifičnoj situaciji što se tiče rata u Ukrajini, a nju nitko nije ozbiljnije analizirao od početka izbora. Od svog osnutka Turska Republika je saveznik zapada, ali Erdogan zapad često naziva imperijalistima i približava zemlju Rusiji i Kini.

"Kılıçdaroğlu bi bio sasvim drugačiji. On bi obnovio pregovore s EU. On bi se okrenuo zapadu. Njegova politika ne bi bila tako snažno personalna, bila bi više diplomatska", poručila je Petrović za kraj.

