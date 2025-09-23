VIDEO Trumpu su se nekada smijali na pozornici UN-a: Otkriveno o čemu će sada govoriti pred organizacijom koju prezire

Kad se američki predsjednik Donald Trump u svom prvom mandatu hvalisao za govornicom Ujedinjenih naroda, delegati su ga dočekali s neuobičajenom reakcijom - podrugljivim smijehom.

Sedam godina kasnije, malo tko je mogao zamisliti da će se scena ponoviti. Nekada predmet skepticizma i otvorenog ismijavanja svojih stranih kolega, Trump u utorak stiže u Opću skupštinu UN-a kao avatar promjenjivog svjetskog poretka kojem globalne institucije poput one u kojoj govori nemaju puno koristi.

Umjesto da mu se smiju u lice, svjetski čelnici sada smišljaju sve raskošnije prikaze laskanja kako bi dobili Trumpovu milost. I umjesto novaka u svijetu multilateralizma, Trump je sada predsjednik koji je uzdrmao globalne aranžmane o trgovini i sigurnosti, a sve to dok je istovremeno urušavao međunarodni sustav nakon Drugog svjetskog rata koji su njegovi prethodnici izgradili i nastojali održati, piše CNN.

Uspjesi i neuspjesi njegove strategije još se zapisuju. Dva sukoba koja je nekoć obećao brzo okončati, u Gazi i Ukrajini, i dalje bjesne;. Nakon svog govora u utorak, Trump se planira sastati s nizom stranih kolega na marginama sastanaka Opće skupštine UN-a, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, za kojeg je Trump prošli tjedan rekao da bi trebao pristati na mirovni sporazum s Rusijom.

Trump često ističe svoje napore u postizanju mira u drugim državama, uključujući sukob između Armenije i Azerbajdžana. Posredovao je i u pregovorima između Indije i Pakistana. U svakom slučaju, Trump je jasno dao do znanja da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir.

U svom govoru u utorak ujutro, Trump planira naglasiti gdje njegov pristup bolje funkcionira - uključujući zajednička globalna pitanja poput migracija i trgovine - te dovesti u pitanje samu skupinu kojoj se obraća.

"Predsjednik Trump održat će važan govor u kojem će istaknuti obnovu američke snage diljem svijeta, svoja povijesna postignuća u samo osam mjeseci, uključujući okončanje sedam globalnih ratova i sukoba", rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Karoline Leavitt. "Predsjednik će se također dotaknuti toga kako su globalističke institucije značajno narušile svjetski poredak te će artikulirati svoju izravnu i konstruktivnu viziju za svijet."

Trump se nikada nije činio posebnim obožavateljem UN-a. Čak i prije nego što je postao predsjednik, ocrnjivao je "jeftini" mramor na podiju Opće skupštine i uvrijedio se kada su njegove ponude za obnovu zgrade sjedišta odbijene početkom 2000-ih.

Nije to bio njegov prvi spor. Prethodnog desetljeća, diplomati smješteni u sjedištu institucije protivili su se planovima tvrtke za nekretnine da izgradi Trump World Tower odmah preko puta Prve avenije od njihovog sjedišta. Bili su zabrinuti da bi toranj sa svojom fasadom od dimljenog stakla, bacio ružnu narančastu sjenu na kultni modernistički kompleks UN-a, koji je desetljećima uživao u svom sunčanom položaju na krajnjoj istočnoj strani.

Sada, drugi put na vlasti, Trumpova sjena čvrsto je pričvršćena za svjetska zbivanja, a UN nije pošteđen njegovog utjecaja. SAD je smanjio novac koji troši na instituciju, više ne uplaćujući u proračun UN-a. Trump je smanjio financiranje strane humanitarne pomoći i mirovnih operacija, ostavljajući instituciju financijski opterećenom.

Osim Vijeća za ljudska prava, Trump je povukao SAD iz UNESCO-a, obrazovne i kulturne agencije, za koju Bijela kuća tvrdi da "podržava probuđene, razdorne kulturne i društvene ciljeve", te iz Svjetske zdravstvene organizacije kojom upravlja UN , dijelom zbog načina na koji se nosila s pandemijom Covid-19.

Prilikom glasovanja u Vijeću sigurnosti UN-a, glavnom mehanizmu tijela za osiguranje međunarodnog mira i sigurnosti, Sjedinjene Države su ponekad stajale na stranu protivnika umjesto saveznika. U veljači su se, na primjer, SAD pridružile Rusiji i Kini kako bi osigurale podršku Vijeća sigurnosti za rezoluciju o Ukrajini koja nije krivila Moskvu za rat; pet europskih zemalja suzdržalo se.

Trump se također ne slaže s više od polovice zemalja članica, uključujući ključne saveznike, oko izraelskog rata u Gazi i mogućnosti uspostave palestinske države.

U utorak će Trump - koji je pod pritiskom da izvrši veći pritisak na Izrael kako bi se prekinule borbe - ugostiti čelnike više muslimanskih zemalja, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju, Indoneziju, Tursku, Pakistan, Egipat, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan, na multilateralnim razgovorima usmjerenim na sukob u Gazi.

Dužnosnici Trumpove administracije, zajedno s drugim republikancima, dugo su tvrdili da je UN sve neprijateljskiji prema Izraelu. Također su tvrdili da se UN loše vodi i da je prepun financijskih problema te su doveli u pitanje učinkovitost multilateralne diplomacije u rješavanju svjetskih problema.

Kao znak relativne važnosti tog tijela za Trumpa, on je osam mjeseci bio bez veleposlanika pri UN-u. Senat je u petak potvrdio njegovog bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Waltza na tu poziciju.

"Učinimo UN ponovno velikim", objavio je Waltz nakon toga na X-u.

Trumpovi sastanci na marginama Opće skupštine UN-a uključivat će i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, koja inzistira na novim sankcijama Rusiji, te argentinskog predsjednika Javiera Mileia, glavnog saveznika predsjednika koji dijeli neke od njegovih političkih stavova.

Trump će se također sastati s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom, što je standardno za američke predsjednike kada prisustvuju godišnjem okupljanju.

Trumpovi govori UN-u tijekom prvog mandata često su bili suhoparni, pomalo mukotrpno čitani s telepromptera. Ipak, bilo je trenutaka izrazito nalik Trumpu, poput onog kada je Kim Jong-una nazvao raketašem i zaprijetio da će "potpuno uništiti Sjevernu Koreju".

Češća su bila hvalisanja poput onog koje je izazvalo ismijavanje 2018., kada je Trump tvrdio da je njegova "administracija postigla više od gotovo bilo koje administracije u povijesti naše zemlje".

Kad je čuo smijeh, Trump je pokušao slegnuti ramenima. "Nisam očekivao takvu reakciju, ali u redu je", rekao je tada.