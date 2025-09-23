Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Komentirao i upad dronova

Rutte nakon hitnog sastanka NATO-a: "MiG-ove iz Estonije smo mirno ispratili jer nisu predstavljali prijetnju"

Piše Hina, 23. rujna 2025. @ 14:52 komentari
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte Foto: Afp
Glavni tajnik NATO-a odgovarao je na pitanja novinara nakon održanih konzultacija na koje je prema članku 4 Washingtonskog ugovora pozvala Estonija zbog upada ruskih MiG-ova u njezin zračni prostor.
Najčitanije
  1. Putin i ukrajinska artiljerija
    raspad u 5 dana

    Zastrašujući scenarij prijeti Europi: Počinje nestankom struje, banke prestaju s radom, kaos se širi...
  2. Danka Ilić
    POMAK U ISTRAZI

    Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene
  3. Avioni iznad Moskve, screenshot
    Veliki napad

    Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Održan hitan sastanak NATO-a
Komentirao i upad dronova
Rutte nakon hitnog sastanka NATO-a: "MiG-ove iz Estonije smo mirno ispratili jer nisu predstavljali prijetnju"
NATO poslao upozorenje Rusiji: "Upotrijebit ćemo sva potrebna vojna i nevojna sredstva za obranu"
Sastanak Vijeća
NATO upozorava Rusiju: "Upotrijebit ćemo sva sredstva!"
Macron zapeo u New Yorku pa zvao Trumpa
Prišao policajcu
VIDEO Macron zapeo u New Yorku pa zvao Trumpa: "Pogodi što se dogodilo..."; Prolaznik ga poljubio u čelo
Danska premijerka ne isključuje rusku umiješanost u 'napad' dronom na aerodromu
ISTRAŽUJE SE
Danska kaže da bi Rusija mogla biti odgovorna za upad dronova, oglasila se Moskva
Čistila stan, pa ostala u šoku: Odmah je pozvana policija
Nije bezopasno
Čistila stan pa morala odmah zvati policiju
Možemo: Velik broj ljudi na dugotrajnom bolovanju u šoku jer nisu dobili veće naknade
NA TERET HZZO-A
Brojni građani na dugotrajnom bolovanju ostali bez veće naknade: "Ne mogu opisati u kojem su šoku bili ti ljudi"
Bivši zapovjednik NATO-a opisao kako će u pet dana Putin srušiti saveznike u Europi, a Xi pregaziti Tajvan
raspad u 5 dana
Zastrašujući scenarij prijeti Europi: Počinje nestankom struje, banke prestaju s radom, kaos se širi...
Jedan od najopsežnijih rekonstrukcija u povijesti srpskog pravosuđa: Sudjelovali deseci ljudi
POMAK U ISTRAZI
Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene
Sabor ovaj tjedan o paketu izmjena pravosudnih zakona
Izmjena zakona
Hrvatska uvodi novo kazneno djelo
Veliki napad dronovima na Moskvu
Veliki napad
Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
DHMZ: U unutrašnjosti Hrvatske oblačno, povremena kiša
DHMZ
Izdano upozorenje za četiri regije u Hrvatskoj: Vrijeme bi moglo biti opasno
Koliko je zapravo jaka poljska vojska?
Ozbiljan problem
Oni su jedna od najjačih vojnih sila u Europi, ali što ako izbije rat? "Imaju ključnu slabost"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Veliki napad dronovima na Moskvu
Veliki napad
Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
Bivši zapovjednik NATO-a opisao kako će u pet dana Putin srušiti saveznike u Europi, a Xi pregaziti Tajvan
raspad u 5 dana
Zastrašujući scenarij prijeti Europi: Počinje nestankom struje, banke prestaju s radom, kaos se širi...
Sabor ovaj tjedan o paketu izmjena pravosudnih zakona
Izmjena zakona
Hrvatska uvodi novo kazneno djelo
show
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
Održan sprovod Mirka Gašparovića Mirke iz Najboljih hrvatskih tamburaša
odlazak uz glazbu
Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
zdravlje
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Stigla je u hrvatske bolnice!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Probudila se na letu i vidjela što radi putnica do nje! Snimka je zgrozila gledatelje
Udomaćila se
Probudila se na letu i vidjela što radi putnica do nje! Snimka je zgrozila gledatelje
Cisterna s Ugljana urnebesnim natpisom nasmijala društvene mreže
Svaka čast na kreativnosti
Cisterna s Ugljana urnebesnim natpisom nasmijala društvene mreže
tech
Znanstvenici tvrde da bi uskoro mogli vidjeti svemirsku eksploziju za koju se dosad vjerovalo da se ne može dogoditi
Unutar 10 godina
Znanstvenici tvrde da bi uskoro mogli vidjeti svemirsku eksploziju za koju se dosad vjerovalo da se ne može dogoditi
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Mnoge su industrije ugrožene
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
sport
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Domagoj Vida izgubio živce, navijač sve snimio: "Ajde u pi*ku ma*erinu više"
Bio je iznerviran
VIDEO Domagoj Vida izgubio živce, navijač sve snimio: "Ajde u pi*ku materinu više"
Zlatko Dalić napravio dosad neviđeno s popisom hrvatske reprezentacije
za češku i gibraltar
Zlatko Dalić napravio dosad neviđeno s popisom hrvatske reprezentacije
tv
U dobru i zlu: Dopustit će mu da se useli k njima, ali pod kojim uvjetom?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Dopustit će mu da se useli k njima, ali pod kojim uvjetom?
MasterChef: "Pura moderuša" Antonije Rittuper oduševila žiri! Hoćete li isprobati ovaj recept?
WOW!
"Pura moderuša" Antonije Rittuper oduševila žiri! Hoćete li isprobati ovaj recept?
Skrivena sudbina: On je odlučan, ona ga očajnički pokušava spriječiti – tko će pobijediti?
SKRIVENA SUDBINA
On je odlučan, ona ga očajnički pokušava spriječiti
putovanja
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Gotovo za 5 minuta
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Jednostavno, a neodoljivo: Recept za zapečenu tjesteninu sa sirom i šunkom
Ručak za 2 dana
Jednostavno, a neodoljivo: Recept za zapečenu tjesteninu sa sirom i šunkom
novac
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Blagostanje
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Warren Buffet ostvario ogromne zarade na BYD-u, a sada se sasvim povukao
Uvijek dobar tajming
Warren Buffet ostvario ogromne zarade na BYD-u, a sada se sasvim povukao
lifestyle
Ponuda jakni od (umjetne)brušene kože za jesen 2025.
IZGLEDAJU ODLIČNO
Već od 14 eura: 15 jakni od (umjetne) brušene kože koje ćete nositi cijelu jesen
Horoskop za jesen 2025.
Što kažu zvijezde?
Horoskop za jesen: Što zvijezde spremaju vašem znaku?
Stvari koje se ne usudimo reći svojoj frizerki
"TO MI JE PRESKUPO"
Sedam stvari koje se ne usudimo reći svojoj frizerki
sve
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene