Trumpovac ispao iz utrke za guvernera zbog pornografije: "Kandidatura mi je bila opasnija nego loviti ratne zločince po Bosni"

Bill Berrien, vlasnik tvrtke u Wisconsinu i pristaša predsjednika Donalda Trumpa, završio je u petak svoju republikansku kampanju za guvernera, nekoliko dana nakon što je objavljeno da je pratio brojne seksualno eksplicitne račune na internetu, uključujući i nebinarnog pornografskog izvođača.

Berrien, bivši pripadnik mornaričkih specijalaca (Navy SEAL) i jedan od trojice istaknutih republikanskih kandidata, objavio je je dugu izjavu u kojoj je među ostalim rekao: "Nisam imao pojma da kandidiranje za političku dužnost može biti gotovo jednako opasno“ kao "lov na ratne zločince u Bosni". Berrien je rekao da je zaključio da ne može pobijediti na republikanskim predizborima.

"Gledajući što je u najboljem interesu stranke, birača, donatora i moje obitelji, odlučio sam prekinuti svoju kampanju", rekao je.

Berrienov odlazak ostavlja američkog zastupnika Toma Tiffanyja, koji je u utrku ušao u utorak, i izvršnog direktora okruga Washington Josha Schoemanna kao jedine republikanske kandidate. Brojni su demokrati. Predizbori su u kolovozu.

Berrien ima račun na online platformi Medium.com gdje je pratio nebinarnu pornografsku autoricu Jiz Lee i nekoliko drugih autora seksualno eksplicitnih eseja. Također je pratio "publikacije", slične blogovima, koje su se bavile istraživanjem seksualnosti, uključujući veze s više partnera.

Lee je u četvrtak objavila izjavu u kojoj je Berriena nazvala licemjerom. Nekoliko istaknutih republikanaca pozivalo ga je da odustane od utrke.

Schoemann nije komentirao Berrienove navike na društvenim mrežama u izjavi kojom je reagirao na njegovo povlačenje iz utrke. Umjesto toga, Schoemann je rekao da cijeni njegovu spremnost da služi svojoj zemlji kao kandidat. Tiffany nije odmah odgovorila na poruku u kojoj je tražila komentar.

Nije to, nego kritike Trumpa

Glasnogovornik Demokratske stranke Wisconsina, Phil Shulman, za Berrienov odlazak nije okrivio njegovu aktivnost na društvenim mrežama, već njegove prošle kritike Trumpa.

Konzervativci su dovodili u pitanje održivost Berrienove kandidature jer je podržao bivšu veleposlanicu Ujedinjenih naroda Nikki Haley na predsjedničkim predizborima 2024. te je u kolovozu 2020. rekao da još nije odlučio hoće li podržati Trumpa.

"Bill Berrien je lekcija za sve republikanske kandidate: ako ne pokažete potpunu i apsolutnu odanost Trumpu – prošlom ili sadašnjem – onda je bolje da spakirate kofere i krenete prema vratima“, rekao je Shulman u izjavi. Njegov neuspjeh, unatoč životopisu, financijskim ulaganjima i saltima koje je pokušavao napraviti kako bi zaslužio Trumpovu ljubav, pokazuje koliko će daleko ostali republikanski kandidati morati ići kako bi osvojili nominaciju."

Milwaukee Journal Sentinel prvi je put izvijestio o njegovim online aktivnostima u ponedjeljak. Berrien je u utorak branio svoje postupke Associated Pressu, rekavši da su se mediji usredotočili na "glupe članke koje je čitao prije mnogo godina".

Bio je još snažniji u svojoj izjavi o odustajanju od utrke, opisujući članke koje su mediji odabrali da ih je čitao i ljude koje je pratio kao "zlobno odabrane". Rekao je da je to "prikazalo sočnu i senzacionalnu sliku koja je očito bila usmjerena na to da me se izbaci iz utrke za guvernera. Bio je to važan napad."

"A zašto? Zbog čitanja!" rekao je Berrien. "Ništa ilegalno, ništa neetično i ništa nemoralno. Samo čitanje. Ne biste li željeli da vaši politički i poslovni vođe (i cijelo društvo, iskreno) budu široko načitani i promišljeni te svjesni različitih perspektiva i ideja?"

Berrien, izvršni direktor tvrtke Pindel Global Precision, kandidirao se kao zagovornik "obiteljskih vrijednosti". U prvim tjednima svoje kandidature kritizirao je transrodne osobe. Odustao je manje od tri mjeseca nakon što se uključio u utrku.

Utrka za guvernera u Wisconsinu, otvorena je prvi put od 2010. jer se demokratski guverner Tony Evers odlučio ne kandidirati za treći mandat.

Najistaknutiji demokratski kandidati su zamjenica guvernera Sara Rodriguez, izvršni direktor okruga Milwaukee David Crowley, državna senatorica Kelda Roys i državna zastupnica Francesca Hong. Među ostalima koji razmatraju kandidaturu su državni odvjetnik Josh Kaul, bivša zamjenica guvernera Mandela Barnes i bivša državna direktorica za gospodarski razvoj Missy Hughes.