Trump: "Pobjedili su Hitlera, pobijedili su Napoelona. Moramo izaći iz tog rata"

Republikanski kandidat za američkog predsjednika Donald Trump u govoru na predizbornom skupu ustvrdio je da je Ukrajina sada uništena zemlja, sa selima i gradovima koji više nikada neće moći biti obnovljeni. Rekao je da su milijuni i milijuni mrtvi, a Ukrajinu je optužio da u ratni vihor baca mladu djecu i starce otkad ima problema s manjkom ljudstva u vojnim redovima.

Trump je nastavio svoj govor nazvavši predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog najvećim prodavačem na planeti i kritizirao količinu pomoći koju SAD šalje Ukrajini da im pomogne u borbi protiv Putinovih snaga.

"Te su zgrade srušene. Tih gradova više nema. Nema ih. A mi nastavljamo davati milijarde dolara čovjeku koji odbija sklopiti dogovor", rekao je Trump aludiravši na to da je Zelenski trebao s Putinom dogovoriti mir još na početku rata, čak i ako bi cijena tog mira bio ukrajinski teritoriji.

Dan ranije na skupu u Georgiji Trump je izrazio skepsu u sposobnost Ukrajine da može dobiti taj rat, a pohvalio je ruske vojne sposobnosti kroz povijest: "Ali zaglavili smo u tom ratu osim ako ja ne budem predsjednik. Ja ću to učiniti. Ja ću to ispregovarati. Ja ću izaći. Moramo izaći. Biden kaže da nećemo otići dok ne pobijedimo... Što se događa ako oni pobijede? To je ono što oni rade - oni dobivaju ratove. Kako mi je netko neki dan rekao - oni su pobijedili Hitlera, oni su pobijedili Napoleona. To je ono što oni rade."

