Zbog novih pravila procvast će ilegalno tržište: "To je svetogrđe"

Stižu stroža pravila za igrače igara na sreću: u online i fizičkim kladionicama i kasinima, morat će se identificirati. Čitači osobnih iskaznica bit će postavljeni i na kladomate u kafićima. Saborski zastupnici smatraju - izmjene trebaju biti i strože.

"Kada nam dođu klinci, kažu nam - prvi susret je bio na kladomatu, prvi put sam kockao na kladomatu, to je regrutacijski faktor, kakva identifikacija", rekla je Ivana Kekin (Možemo!).

U Hrvatskoj je oko 50 tisuća ljudi ovisno o kocki i klađenju.

Sad će se moći upisati u Registar samoisključenih igrača pa će im pristup klađenju biti onemogućen.

"Možda da se razmisli da se uvede obveza priređivačima igara na sreću da određena sredstva godišnje izdvoje za programe i prevencije ovisnosti o kockanju, a isto tako i liječenju ovisnosti", rekao je bivši ministar pravosuđa Ivan Malenica.

Novim prijedlogom potpuno bi se zabranilo oglašavanje igara na sreću u tiskanim medijima. Na televiziji, radiju i portalima neće se smjeti oglašavati od 6 do 23 sata. To će dovesti do procvata ilegalnih kladionica, tvrde priređivači, ali i udruga digitalnih izdavača.

"Ilegalne stranice koje su agregatori takvih ponuda i sami ilegalni priređivači igara na sreću će ponuditi svoju uslugu na tržištu i oglašavanje neće stati. Jer mi moramo zapamtiti da danas kad pogledamo prihod od big tech, govorimo o Googleu i Facebooku, nosi 70 posto prihoda, a oni imaju svoja pravila. Znači hrvatska država njima neće moći nametnuti svoja pravila", smatra

Ozren Kronja, izvršni direktor Hrvatske udruge digitalnih izdavača.

Ilegalne stranice za klađenje moguće je blokirati računalnim programima, no u ovim izmjenama toga nema.

"Iskustvo studija provedenih ne samo u EU nego i u svijetu je iznjedrilo tehnološke alate koji su u mogućnosti blokirati ilegalne priređivače i to 50 tisuća dnevno, trenutačno imamo situaciju da se blokira 100 stranica godišnje što je apsolutno nedostatno. Ono što je definitivan problem kod ovog zakona onemogućiti oglašavanje domaćim priređivačima kroz domaće medije, a ilegalni priređivači će imati nesmetan pristup hrvatskim igračima", rekao je Filip Jelavić, hrvatska udruga priređivača igara na sreću.

Istodobno drugi načini oglašavanja nisu regulirani.

"Imaš kladionice, kocku koja se reklamira na dresu sportaša, skoro bi rekao to je svetogrđe", rekao je Marin Miletić, MOST.

Medije je pak potrebno regulirati kroz zakon o elektroničkim medijima, a ne zakonom o igrama na sreću - smatraju iz udruge izdavača.

Naglašavaju - možemo učiti iz europskih primjera.

"Italija je krenula agresivno u regulaciju i oni su napravili potpunu zabranu. Njma je sad crno tržište dominantno, izgubili su se prihodi. Recimo skandinavske države su dobar primjer, one idu na ono što je fokus, zaštita ovisnika, zaštita maloljetnika", rekao je Kronja.

Novi zakon predviđa zabranu oglašavanja i na javnim površinama, a iznimka će biti lutrijske igre.

