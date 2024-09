Trump uoči sastanka bocnuo Zelenskog: "On je najbolji prodavač u povijesti"

"Mislim da je Zelenski najbolji prodavač u povijesti”, rekao je bivši predsjednik na skupu u Pennsylvaniji, saveznoj državi koja bi mogla biti presudna na izborima.

U Pennsylvaniji je u nedjelju bio i Zelenski, koji je posjetio tvornicu streljiva u pensilvanijskom Scrantonu, u sklopu šire turneje kojom pokušava osnažiti potporu SAD-a u borbi protiv ruske agresije.

"Svaki put kad dođe u zemlju, ode sa 60 milijardi dolara. On silno želi da oni (demokrati) dobiju izbore, no ja bih to napravio drugačije, ja ću raditi za mir”, rekao je Trump.

Republikanac je više puta ustvrdio da bi on uspio ispregovarati kraj sukoba, no nije otkrio kako bi to učinio i nije htio jasno reći želi li da Ukrajina pobijedi Rusiju. Zaprijetio je i da će prekinuti američku pomoć Kijevu, piše agencija Reuters.

Iako je izbjegao eksplicitno imenovati Trumpa, Zelenski je tijekom intervjua prošli petak rekao da zapadni partneri " još danas, dok su svi dužnosnici koji žele pobjedu Ukrajine na svojim položajima” moraju učiniti sve što mogu kako bi Kijev pobijedio u ratu.

Trumpova suparnica Kamala Harris tijekom predsjedničke debate kritizirala je Trumpa zbog stava o ratu, kazavši da bi ruski predsjednik Vladimir Putin „sada sjedio u Kijevu” da je republikanac i dalje u Bijeloj kući.

Zelenski bi se u narednim danima trebao susresti s Trumpom, nakon što će razgovarati s aktualnim predsjednikom Joeom Bidenom i Harris te sudjelovati na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Posjet Zelenskog Pennsylvaniji koristi Harris koja u toj saveznoj državi želi dobiti podršku 750 tisuća američkih Poljaka. Biden je 2020. ondje pobijedio Trumpa s 80 tisuća glasova više.

Ured ukrajinskog predsjednika priopćio je da je Zelenskij bio u Pennsylvaniji kako bi izrazio zahvalnost tvornici streljiva u Scrantonu čije granate koristi ukrajinska vojska.

„Ovo je ključna tvornica, povećali su proizvodnju granata od 155 milimetara isključivo zbog nas. I bilo je logično zahvaliti im”, rekao je anonimni ukrajinski dužnosnik blizak predsjedniku za Politico.

