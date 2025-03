Nakon što je kanadska pokrajina Ontario objavila da će američkim kućanstvima naplaćivati ​električnu energiju 25 posto više kao odgovor na američke carine oglasio se američki predsjednik Donald Trump.

"Unatoč činjenici da Kanada SAD-u naplaćuje carine od 250 posto do 390 posto na mnoge naše poljoprivredne proizvode, Ontario je upravo najavio dodatnu naknadu od 25 posto na električnu energiju, a to vam čak nije dopušteno napraviti. Budući da su naše tarife recipročne, sve ćemo dobiti natrag 2. travnja. Kanada krši tarife i uvijek je bila, ali Sjedinjene Države više neće subvencionirati Kanadu. Ne trebaju nam vaši automobili, ne trebaju nam vaša drvena građa, ne treba nam vaša energija i vrlo brzo ćete to saznati. Učinimo Ameriku ponovno velikom", napisao je Trump.

Trump je prošli tjedan uveo carine od 25 posto na uvoz iz Kanade i Meksika, ali zatim ih je ipak pauzirao do 2. travnja te je rekao da su carine odgovor na neprihvatljiv dotok ilegalnih droga i nedokumentiranih migranata u SAD iz dviju susjednih zemalja.

