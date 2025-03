Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa će kasnije u srijedu objaviti nove informacije vezane za carine uvedene Kanadi i Meksiku dok Trump razmatra moguće olakšice za određene sektore poput automobilske industrije, rekao je američki ministar trgovine.

Govoreći u intervjuu za Bloomberg TV, ministar Howard Lutnick je rekao da će Trump donijeti konačnu odluku o eventualnim olakšicama za pojedine industrije, no da carina od 25 posto ostaje kao i cilj ponovnog pregovaranja o trgovinskom sporazumu s dvama susjednim zemljama iduće godine.

"Predsjednik je taj koji donosi odluku", rekao je ministar trgovine.

"No, mi očekujemo da će se raditi o kategorijama. Bit će 25 posto, no neke će kategorije biti izostavljene. To bi mogli biti automobili. Mogli bi biti i drugi (sektori), također".

Howard Lutnick, ministar trgovine SAD-a Foto: Afp

Lutnick je kazao da administracija pregledava trgovinski sporazum između Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika (USMCA) i provjerava jesu li se pojedini sektori pridržavali sporazuma potpisanog tijekom prvog Trumpovog mandata.

Na pitanje bi li automobili mogli biti izuzeti iz carina koje su stupile na snagu rano u utorak, Lutnick je za Bloomberg odgovorio da se "zapravo ne radi o izuzeću".

Ministar nije rekao kada će točno nove informacije biti objavljene u srijedu, a Trump nema zakazane javne događaje u svom rasporedu nakon svog govora u Kongresu kasno u utorak.

Lutnick je također kazao da šire recipročne carine i dalje dolaze 2. travnja, pri čemu će neke stupiti na snagu odmah, a druge za nekoliko tjedana ili mjeseci.

