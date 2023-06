Otkriveni detalji optužnice protiv Trumpa: Optužen po 37 točaka zbog zadržavanja povjerljivih dokumenata

Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente optužnice na dan kad su dvojica Trumpovih odvjetnika dala ostavku. Optužen je i bivši predsjednikov pomoćnik Walt Nauta.

Optužnica se temelji na postupanju Donalda Trumpa s osjetljivim vladinim materijalima koje je uzeo sa sobom kad je u siječnju 2021. odstupio s dužnosti.

Prvi put bi se pred sudom u Miamiju trebao pojaviti u utorak, dan prije svog 77. rođendana.

U optužnici stoji da je među tim dokumentima bilo osjetljivih američkih vojnih tajni, uključujući one o nuklearnom programu i potencijalnim ranjivostima zemlje u slučaju napada. Jedan dokument se odnosio na podršku jedne zemlje terorizmu protiv američkih interesa.

Materijali su stigli iz Pentagona, CIA-e, Agencije za nacionalnu sigurnost i drugih obavještajnih agencija, stoji u optužnici.

U njoj se tvrdi kako je Trump nekoj osobi pokazao dokument ministarstva obrane o "planu napada" protiv druge zemlje.

Optužnica protiv bivšeg američkog predsjednika na saveznoj razini bez presedana je u američkoj povijesti te se događa u vrijeme dok je Trump favorit republikanaca za kandidata na izborima iduće godine.

Istražitelji su na Trumpovom floridskom imanju Mar-a-Lago prije godinu dana zaplijenili otprilike 13.000 dokumenata. Njih stotinu označeno je povjerljivima, iako je jedan od Trumpovih odvjetnika ranije rekao da su svi takvi dokumenti vraćeni vladi.

"Ja sam nevin čovjek!", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social u četvrtak, nakon objave optužnice.

Ranije je rekao kako je skinuo oznaku tajnosti s tih dokumenata dok je bio predsjednik, no njegovi odvjetnici nisu koristili taj argument na sudu, piše agencija Reuters.

CNN u petak prenosi da je Trump u audiosnimci rekao da je nakon napuštanja Bijele kuće zadržao vojne informacije koje su ostale povjerljive, što bi mogao biti ključan dokaz u slučaju.

Ovo je drugi kazneni postupak protiv Trumpa koji će u ožujku iduće godine i na sud u New Yorku zbog navodnog plaćanja pornozvijezdi kako bi šutjela o njihovom odnosu. Ako ponovno pobijedi na izborima, Trump bi kao čelnik savezne vlade imao ovlasti zaustaviti optužnicu zbog povjerljivih dokumenata, no ne i onu u saveznoj državi New York.

Njegovi pravni problemi nisu mu umanjili popularnost među republikanskim glasačima, pokazuju ankete Reutersa i Ipsosa. Stranački rivali zasad su stali iza njega i kritizirali optužnice kao politički motivirane.