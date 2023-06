Odzvonilo je prešutnim minusima: Znate li koja je razlika između njih i dopuštenih prekoračenja? Doznajte i koja su vaša prava

Star ili mlad, zaposlen ili nezaposlen, otprilike svaki drugi hrvatski građanin na svojem bankovnom računu koristi minus. I to onaj prešutni, s najvećom kamatom. No, to bi se uskoro trebalo promijeniti.

Do kraja mjeseca stići će dopisi na adrese stotina tisuća hrvatskih građana. Banke su im obvezne ponuditi uvjete po kojima će svoje nedozvoljene minuse pretvoriti u dozvoljene. Rok u kojem to mogu učiniti je idućih godinu dana, donosi reporter Dnevnika Nove TV, Marko Biočina.

Za građane bi to trebalo proći bezbolno. Potpisom novog ugovora takozvana prešutna prekoračenja bit će im pretvorena u, povoljnija, dopuštena prekoračenja. Mali problem je što građani slabo razlikuju to dvoje.

"Dozvoljenog i kako? Ne znam iskreno", rekla je Anja. "To je nekakva fluidna bankovna formualcija", izjavio je Božidar. "Prešutno je ono kad ti oni daju, a ti ne znaš da je to zapravo odobreno. Za ovo prvo znaš da ti je upaljeno, ajmo reći", dodala je Tonka.

Razliku možda ne znaju građani, ali znaju banke koje su na prešutne minuse naplaćivale bitno više kamate nego na dopuštene minuse. Za minus od deset tisuća kuna, potrošač bi godišnje platio 240 kuna veću kamatu.

"Pritisak javnosti je bio prilično velik u tom pogledu i nešto je morala narodna banka učiniti, i Vlada", objasnio je Damir Novotny, ekonomski analitičar.

Pa je s bankama postignut sporazum da se kamate na te dvije vrste minusa izjednače. Ipak, upozorava Novotny, nijedan minus nije dobra ideja.

"To su najskuplji krediti koje možemo zamisliti. Ja bih savjetovao građanima da pretvore te minuse u srednjoročne kredite i polako ih otplaćuju", istaknuo je Novotny.

Svi građani koji odluče da minus više ne žele dobit će dvogodišnji period za odvikavanje od njega. U prvih godinu dana banke im taj minus neće smjeti smanjiti, a u drugih godinu dana će ga građani otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata.

Ukupni minus na računima građana u hrvatskim bankama iznosi nešto više od 700 milijuna eura. Bude li sve po planu, 1. srpnja 2025. godine, taj iznos trebao bi biti osjetno niži.

