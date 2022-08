U javnost su procurile fotografije na kojima se vidi kako se bivši predsjednik Donald Trump tijekom svog mandata rješavao povjerljivih dokumenata.

Bivši američki predsjednik Donald Trump povremeno bi u wc školjku u Bijeloj kući bacao povjerljive dokumente, a to potvrđuju i fotografije koje su procurile u javnost uoči objave novog izvještaja o 45. predsjedniku SAD-a.

U ponedeljak Axios je objavio fotografije poderanih papira, na kojima se vide komdići papira na dnu nekoliko wc školjki, a na njima se tvrde poznavatelji vidi Trumpov rukopis.

Maggie Haberman, reporterka New York Timesa i suradnica CNN-a, objavila je fotografije u novoj knjizi "Confidence Man".

Reupping from ⁦@mikeallen⁩ ⁦@axios⁩ this morning, photos a source gave me showing his handwriting on ripped up paper in a toilet, one in the WH and one overseas, obtained as I researched my book CONFIDENCE MAN https://t.co/wv6rrupO1n